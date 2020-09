Roma, 21 Set. – Suona come un amaro (e saggio) “mea culpa” l’intervista al Corriere della Sera a Silvia Vegetti Finzi, psicologa e femminista, autrice di innumerevoli libri sulla condizione femminile e sulla maternità nonché moglie per 62 anni di Mario Vegetti, celebre studioso di filosofia antica. “Non facciamo più figli” – esordisce secca l’intervistatrice, Roberta Scorranese – e la Vegetti Finzi replica: “Ma la colpa è anche nostra”. Con “nostra” la psicologa intende “delle femministe”: “Io ho ottantadue anni, sono entrata nel movimento femminista tardi, nel 1980, ma sono poi stata molto attiva e la mia generazione ha sbagliato a non proporre una nuova idea di maternità alle giovani donne di allora, oggi ultra quarantenni”.

Vi abbiamo insegnato a essere figlie non madri

La Vegetti non ci gira intorno: “Vi abbiamo insegnato ad essere figlie e non madri. A fare carriera e non a costruire un nuovo modello di maternità. Vi abbiamo spinto a cercare madri simboliche, da Virginia Woolf ai modelli più attuali, cercando di tenervi sempre in una condizione “filiale” e non “generatrice”. (…) Così oggi ci sono migliaia di quarantenni che non hanno avuto figli e quando chiedo loro il perché di questa scelta la risposta è quasi sempre “perché c’erano altre priorità”. Che grave errore che abbiamo commesso, è il momento di riconoscerlo”. Molto prosaicamente, la Vegetti Finzi parla anche delle carriere universitarie brillanti delle ragazze di oggi, ridimensionandone l’importanza sul piano sociale. Per lei, infatti, le donne “sono bravissime negli studi, si laureano meglio e prima degli uomini, magari cominciano a lavorare presto ma poi? Poi, scompaiono. Spariscono nel percorso della carriera e nella crescita professionale. Spesso per il cosiddetto «soffitto di cristallo», ma spesso anche perché non riescono a conciliare la maternità con il lavoro. Quello che avremmo dovuto fare è elaborare una maternità migliore, non cancellarla”.

“Abbiamo bisogno di padri, non di “mammi””

La psicologa ne fa una questione nazionale (e si badi bene, è lontana anni luce dall’essere una pericolosa sovranista): “È una perdita anche culturale. Pensiamo solo all’Italia: siamo il paese delle madri, dalla forma più discutibile come il “mammismo” a quella più nobile, cioè quella delle grandi rappresentazioni iconografiche della maternità religiosa. Eppure la sa una cosa? Ogni volta che ho proposto alle femministe una riflessione sulle annunciazioni nella pittura, mi hanno risposto molto freddamente”. E taglia corto pure sulla figura del “mammo”: “Che errore. Noi abbiamo bisogno di padri, non di mammi. La dissimmetria è un valore, io amo l’altro non il mio simile. Ma d’altra parte questo è il risultato di una maternità confusa. Il padre, simbolicamente, non esiste finché la madre non lo indica come tale. È sempre la madre che definisce la figura paterna e, al tempo stesso, ne trae forza. Bisogna capire che distilliamo potenza dalla differenza”.

Idee peculiari, quelle della psicologa, anche sull’importanza del ’68 nella condizione “militante” delle donne, spesso incensata come rivoluzionaria: “Sì, ma non è che nel Sessantotto le donne ebbero questo grande ruolo di protagoniste in Italia. Facevano le fotocopie dei volantini e nacquero così gli “angeli del ciclostile”. Poi vede, non era facile. Se una donna prendeva la parola in un’assemblea con centinaia di persone lo sguardo maschile era molto più presente e condizionante di quanto lo sia oggi. E lo sguardo maschile — ricordiamocelo — è sempre giudicante. Con una sua logica binaria: vecchia/giovane, brutta/bella, ribelle/docile. È stato difficilissimo affermarsi”.