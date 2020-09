Roma, 21 set – Altro giro, altra corsa, altra bufera sulle esternazioni di un incontenibile Fausto Leali concorrente dell’edizione 2020 del Grande Fratello Vip. Il cantante bresciano aveva già fatto venire l’ulcera a mezza Italia – mentre l’altra metà andava in brodo di giuggiole – con le sue audaci esternazioni sul Mussolini: «Se fai nove cose giuste e una sbagliata, la gente ti ricorderà solo per quella sbagliata. Prendiamo ad esempio Mussolini, ha fatto delle cose per l’umanità, ma poi è andato con Hitler. Il quale nella storia era un fan di Mussolini».

La parola con la enne

Sabato sera Leali ha fatto il bis, addentrandosi con nonchalance nello spinosissimo territorio della «parola che inizia con la enne». Proprio nel periodo di massima psicosi antirazzista sull’onda lunga del Black lives matter, dove basta una virgola fuori posto per scatenare l’isterismo delle beghine politicamente corrette. E ora si vocifera addirittura di espulsione. L’episodio è avvenuto durante una discussione nel soggiorno della Casa, ove il cantatutore si trovava in gruppo con Dennis Dosio, Patrizia de Blanck, Tommaso Zorzi, Adua Del Vesco ed Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli – quest’ultimo diventato soggetto, suo malgrado, di una discussione sullo scivoloso concetto di razza e sulle parole «nero» e «negro». Ci ha pensato Leali a dipanare ogni dubbio spiegando che «Nero è il colore, negro è la razza » . Ahi ahi! L’influencer Tommaso Zorzi si mette subito le mani nei capelli, scuotendo la testa. Enock Barwuah, pur mantenendo un certo aplomb, invita il cantante ad evitare di pronunciare la parola incriminata per non essere di «cattivo esempio» ai telespettatori, in particolar modo quelli più giovani.

Leali non sembra convinto e rincara la dose spiegando che fino a qualche decina di anni fa in Italia «negro» non era affatto un termine offensivo, ma di utilizzo comune. A tal proposito, il cantante porta come esempio il disco Angeli negri, uno dei suoi successi, prodotto nel 1999. Ma Enock non si lascia convincere: «Che nessuno mi venga a dire che sbaglio a incazzarmi, se le cose non le senti sulla tua pelle non lo puoi sapere. Io e la mia famiglia ci combattiamo su ‘ste cose qua, da sempre. Fuori avrei reagito malissimo, ho paura di come potrei reagire qua», ha sbottato il fratello di Balotelli. La nomination per il cantautore bresciano pare insomma assicurata. E forse anche peggio…

video Fausto Leali che utilizza la N-word per Enock che tenta gentilmente di spiegare perché non debba essere utilizzata ma viene zittito da Andrea Zelletta #gfvip “nero è la pelle e ne*ro la razza”. CHE SCHIFO pic.twitter.com/gXarr0qhfC — Lyly (@alycee_) September 19, 2020

Cristina Gauri