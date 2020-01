Roma, 18 gen – È chiaro che nella nostra nazione la situazione sul fronte “cultura” non sia assolutamente positiva. Se una delle istituzioni-chiave dell’apparato culturale nazionale risiede nel ministero dell’Istruzione, questo negli ultimi anni è stato spesso retto da una sequela di “personaggi” più che discutibili.

Dalla Gelmini alla Fedeli

Tutto iniziò con Maria Stella Gelmini, che si fece conoscere per aver attuato l’esame di Stato di avvocato a Reggio Calabria, luogo noto all’epoca per essere più generoso nel concedere l’abilitazione all’esercizio della professione. L’attuale deputata di Forza Italia si rese nota alle cronache anche per la gaffe sul presunto tunnel tra il Cern di Ginevra e i laboratori del Gran Sasso.

Passano pochi anni e arriviamo a Valeria Fedeli, di nome e di fatto “fedele” piddina che si trovo ad avere la titolarità del ministero dell’Istruzione pur possedendo solo la licenza media. È curioso come la stessa Fedeli dovesse fra le altre cose avere competenze sull’esame di maturità che stessa non aveva mai sostenuto. L’attuale esecutivo giallofucsia ha come ministro una collega della Fedeli anche a livello di titoli di studio: l’attuale titolare del dicastero dell’Agricoltura Teresa Bellanova è in possesso della licenza media inferiore.

Il ministero dell’Istruzione sempre più giù

Ritornando al ministero dell’Istruzione, passato il periodo del leghista Bussetti è arrivato il turno di Lorenzo Fioramonti. Il grillino si è distinto, oltre che per gli insulti a forze dell’ordine e avversari politici, per la sua proposta di una tassa sulle merendine, nonché per il fatto di aver – da ministro – iscritto suo figlio ad una scuola… inglese.

Dopo le dimissioni di quest’ultimo non si poteva che scendere ancora più in basso. Troviamo infine il neoministro Azzolina, anch’essa di estrazione pentastellata. Laureata sia in filosofia che in giurisprudenza: un curriculum di tutto rispetto, non fosse per lo spiacevole inconveniente di aver bellamente copiato da altri tesi per la sua tesi finale alla scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario di Pisa. Non solo: zero in informatica e 5 in inglese, stando alle parole del presidente della commissione incaricata di valutarla per la candidatura a dirigente scolastico.

Giulio Romano Carlo