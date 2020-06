Roma, 25 giu – Oggi affermare che tra maschi e femmine esistano delle differenze ontologiche è sostanzialmente vietato. E il pensiero unico non fa sconti, puoi essere anche un famoso psichiatra, uno che ha scritto decine di libri e che da anni interviene come esperto su tutte le tv nazionali: le guardie bianche del pensiero unico ti infileranno subito nella lista dei reazionari da condannare. E’ quello che è accaduto a Raffaele Morelli, intervistato da Michela Murgia nel suo Tg Zero su Radio Capital. L’autrice del fascistometro non voleva conoscere realmente le opinioni di Morelli, ma solo rinfacciargli la frase pronunciata in precedenza a Rtl 102.5: “La donna si deve preoccupare se l’uomo non le mette gli occhi addosso“.

Il “maschilismo” di Morelli

La frase, decontestualizzata, viene rinfacciata dalla Murgia che, dopo le proteste di Morelli ha riporta tutto il passaggio: “Se una donna esce di casa e gli uomini non le mettono gli occhi addosso deve preoccuparsi. Puoi fare l’avvocato o il magistrato e ottenere tutto il successo che vuoi, ma il femminile in una donna è la base su cui avviene il processo. Il femminile è il luogo che trasmette il desiderio. Se le donne non si sentono a proprio agio con il proprio vestito, torna in casa a cambiarselo. La donna è la regina della forma. La donna suscita il desiderio, guai se non fosse così”.

“Le femmine giocano con le bambole”

Morelli ribadisce le sue parole e aggiunge che il femminile è alla radice della donna, arrivando a dire “le femmine giocano con le bambole già agli albori”. La Murgia lo interrompe e chiede provocatoriamente: “I maschietti non giocano con le bambole? Se gliele diamo magari ci giocano”. “No”, risponde Morelli, “i bambini maschi non giocano con le bambole neanche se gliele diamo”. I toni si alzano, Morelli minaccia di andarsene e poi spiega: “I codici femminili sono antichissimi, sono codici primordiali. Siccome il femminile è alla base della crescita e dello sviluppo di ogni donna, se il femminile viene soffocato, come avviene in molte patologie, la donna perde la possibilità di realizzare la sua pienezza, la sua identità”. La Murgia, che ascolta con un’espressione tra lo stupito e il divertito, poi prova a intervenire sempre con il tono sarcastico e a quel punto Morelli perde le staffe, urlando “zitta e ascolta!” e minacciando di andarsene. La Murgia risponde “non sto zitta, se ne vada”. E a quel punto lo psichiatra se ne va e cade la linea.

Morelli va “rieducato”

Così uno stimato professore, non un pericoloso fascio-razzista, ma uno che scrive libri con titoli come “L’arte di essere felici” e “La vera cura sei tu“, viene fatto passare come un in inguaribile misogino maschilista da rieducare. Abbattuto a colpi di risatine e domande retoriche, con il solo scopo di fargli ripetere le frasi già pronunciate. Le quali, parlando di differenze tra uomo e donna e di concetti come l’identità, sono di per sé considerate non solo sbagliate, ma inaccettabili. E in questo caso non vale nemmeno il feticcio politicamente corretto della “competenza”: l’ortodossia del pensiero unico della scrittrice uscita dai call center, vale più delle opinioni dello scienziato.

Davide Di Stefano