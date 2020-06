Roma, 27 giu – Nel primo numero della rivista mensile Il Primato Nazionale (ottobre 2017) parlando del multiculturalismo, ne indicavo due possibili ‘versioni’, l’una debole, essendo coerente con i princìpi delle democrazie liberali di stampo occidentale e quindi facilmente ‘addomesticabile’, l’altra invece forte, perché basata sulla radicale contestazione di quei princìpi e di quella tradizione storico-culturale, in quanto accusati di essere portatori di oppressione culturale e di rivelarsi meri strumenti di dominio del mondo occidentale sulle culture ‘altre’, grazie appunto ai suoi mistificanti ideali di universalità, neutralità, tolleranza ed eguaglianza.

Disgregare l’Occidente

La conclusione che ne traevo era molto semplice: il multiculturalismo ‘forte’ poteva condurre, come suo esito più che probabile, alla disgregazione del tessuto socio-culturale del mondo occidentale, stante l’impossibilità della convivenza all’interno del medesimo spazio socio-politico di differenze tra loro irriducibili quando non in aperto contrasto, richiamandomi alle acutissime osservazioni di Giovanni Sartori sulle prevedibili conseguenze dovute a società formate da culture tra loro reciprocamente estranee e fortemente disomogenee, e dunque prive di un collante comune e condiviso capace di tenerle assieme. E pluribus disiunctio (dai molti, lo smembramento), per riprendere la felice formula sempre di Sartori.

Il multiculturalismo è la negazione dei nostri valori

Queste riflessioni mi sono ritornate in mente alla notizia dell’imbrattamento della statua di Voltaire, che di quel mondo occidentale, per tutta una serie di ragioni troppo note per essere qui anche solo accennate, è uno degli ‘eroi’ eponimi. Ovviamente sono anche altrettanto note certe ‘intemperanze’ volterriane su africani, ebrei e musulmani (ma negli ultimi due casi riconducibili alla sua più generale avversione per il fanatismo monoteista), oggi sicuramente ‘urtanti’, ma non certo a tal punto da costargli la damnatio memoriae da parte di chi continua a immedesimarsi nella tradizione occidentale. Il problema posto da quel gesto è quindi di natura completamente diversa, perché nasce da un rifiuto tout court dei princìpi occidentali, essendo ciò possibile perché a farsene autore è chi si riconosce in un orizzonte culturale completamente ‘altro’, che di conseguenza legge la storia occidentale come un unico gigantesco processo di sfruttamento oppressione delle culture non-occidentali. Da qui, la chiara percezione di come sia pressoché impossibile la convivenza tra modelli così conflittuali.

Amico e nemico

Si tratta, per chiudere queste brevi note, di una diversa declinazione di quella concezione, su cui ha brillantemente scritto Valerio Benedetti, che vede l’uomo bianco in quanto tale colpevole di ogni male, e dunque, alla lettera, inemendabile; da qui l’assenza di spazi di compromesso o di possibili mediazioni. Eppure questo è in fondo positivo, perché come ha notato Adriano Scianca ci ricolloca in pieno in un contesto, chiaramente schmittiano, di amico-nemico, dove il nemico è colui che mette direttamente in discussione la nostra stessa esistenza. Di tutto questo occorre essere consapevoli, senza tentennamenti, distinguo pusillanimi o incertezze di sorta. E per chiudere davvero: chi scrive non è certo un amico dell’Occidente, ma tra Voltaire e movimenti di fanatici odiatori come il Black lives matter, non c’è un solo attimo di esitazione nello scegliere il grande francese.

Giovanni Damiano