Washington, 20 mar – «Dopo un anno in cui statue di schiavisti e colonizzatori sono state rovesciate, deturpate o abbattute in tutta Europa e negli Stati Uniti, la Francia ha deciso di muoversi nella direzione opposta». Letta così, è davvero un’ottima notizia. Bravi i francesi, dunque? Neanche per sogno: l’autrice di queste parole, pubblicate sul New York Times, le ha scritte infatti proprio per attaccare la Francia, la quale il 5 maggio si appresta a festeggiare il bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte. Il sottotitolo del contributo, del resto, non lascia adito a dubbi: «Le istituzioni francesi dovrebbero prestare maggiore attenzione alla storia della schiavitù del loro Paese, invece di onorare un’icona del suprematismo bianco». Non solo: Napoleone il «suprematista» avrebbe addirittura usato… le camere a gas!

Napoleone suprematista?

Fermi tutti, prima di arrivare alla chicca su Napoleone e le camere a gas, dobbiamo procedere con ordine. Secondo il New York Times, il Bonaparte – che ha svolto un ruolo centrale nella storia francese – non deve essere celebrato in quanto «icona del suprematismo». Così, manco fosse il capo del Ku Klux Klan. Per carità, niente di nuovo sotto il sole: la «cultura della cancellazione» ci ha ormai abituato a idiozie di tal fatta. Però il dato rimane: il massimo quotidiano americano attacca frontalmente un alleato storico degli Stati Uniti (la Francia), senza cui probabilmente le 13 colonie non avrebbero mai ottenuto l’indipendenza, perché l’antirazzista di turno si è alzata con la luna di traverso.

Non è Lercio: è il New York Times

Nello specifico, la talebana antinapoleonica si chiama Marlene L. Daut, docente presso l’Università della Virginia. Come ci tiene a farci sapere il New York Times, l’accademica insegna «American and African diaspora studies». Vi giuro che non sapevo neanche esistesse una materia del genere. Non bastavano più discipline come la storia dell’Africa o delle minoranze: adesso serviva un corso dedicato specificamente alla diaspora degli africani e degli americani (quelli non bianchi, ovviamente). Ma anche questo ormai è diventato normale: dopo la proliferazione di materie ultra-ideologizzate come gli studi post-coloniali e i gender studies, perché non anche una roba del genere?

La bufala sulle camere a gas di Napoleone

Ma torniamo alla tirata antinapoleonica del New York Times. Che in realtà non dice assolutamente nulla di nuovo. L’unica vera novità è… l’identità razziale dell’autrice: «Come donna nera di origine haitiana e studiosa del colonialismo francese, trovo particolarmente irritante vedere che la Francia intende celebrare l’uomo che ha restaurato la schiavitù nei Caraibi francesi, un architetto del genocidio moderno, le cui truppe hanno creato camere a gas per uccidere i miei antenati». Qua la Daut, che si sente in diritto di pronunciare parole tanto gravi in virtù del suo colore della pelle, sta dando per assodato un dato assolutamente controverso: la tesi che Napoleone abbia usato le camere a gas durante la «rivoluzione haitiana» (1791-1804) è stata avanzata nel 2005 da Claude Ribbe, scrittore e regista francese con origini della Guadalupa. Questa ipotesi sensazionalista, tuttavia, non è mai stata avallata dagli storici di professione. Tanto per rendere l’idea, il decano degli storici transalpini, Pierre Nora, ha definito il libro di Ribbe un «pamphlet senza capo né coda». Eppure questo non è bastato per impedire alla colonnista del New York Times di definire Napoleone «architetto del genocidio moderno» e di attaccare le istituzioni francesi. Ma tanto, si sa, se ci sono di mezzo i «diritti», si possono dire tutte le castronerie che si vuole.

Valerio Benedetti