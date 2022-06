I mesi di pandemia hanno dimostrato con grande chiarezza e oltre ogni ragionevole dubbio come il potere tenda a sfruttare i momenti di emergenza per rafforzarsi. Le misure adottate, messe in atto nel nome del bene comune, si sono rivelate scelte politiche di chiara portata sociale e di poca o nulla utilità sanitaria. Questo rende ancora più evidente il fatto che si è trattato a tutti gli effetti di dispositivi da stato d’eccezione, giustificati da un clima di terrore creato ad arte e prolungato più del tempo ragionevolmente necessario.

Si è insomma configurata un’autentica governance dell’emergenza che giustifica l’esercizio del potere alla luce di continui allarmi e minacce, le quali di fatto puntellano apparati di gestione della cosa pubblica che altrimenti perderebbero la propria legittimazione e la possibilità di introdurre misure variamente restrittive. È stata applicata con efficacia una vera phobo-tecnica, cioè la gestione tecnica della società attraverso l’uso sistematico della paura, alla quale hanno sempre fatto da contraltare concessioni a segnalare la benevolenza dell’autorità.

Il terrorismo è un fenomeno principalmente psichico. Al di là di eventuali danni e vittime, il vero scopo del terrorismo è provocare uno stato di terrore nella popolazione. La paura (phobos) e il terrore (deimos) sono il prodotto di una comunicazione opportunamente orchestrata; il terrorismo è perciò un modo di agire, un metodo, più che un fatto strettamente militante.

Il metodo in questione si basa sulla comunicazione, cioè sulla diffusione di un messaggio attraverso tutti i canali mediatici possibili. La minaccia terroristica si pone come scopo primario la creazione di uno stato di profondo e strisciante stress, nell’intento di esercitare un qualche tipo di pressione sul suo obbiettivo. L’attentato in sé non avrebbe alcuna funzione politica e sociale se non trovasse adeguata eco nei giornali, nei siti e attraverso le rivendicazioni del caso. Un atto terroristico di cui non si dà notizia, semplicemente, non è mai accaduto e non è in grado di destabilizzare emotivamente la popolazione. Una minaccia che si manifesti come onnipresente, imprevedibile anche se non apertamente identificabile, produce secondo il giudice Priore uno stato di «puro terrore», che è il risultato più forte immaginabile, perché si insinua nella vita di tutti i giorni condizionandola negativamente. Ed è precisamente questo l’obbiettivo principe del terrorismo.

Il marketing del terrore

Dal momento che la società attuale è caratterizzata da una fortissima importanza assegnata all’emotività e alle emozioni, è del tutto evidente che si tratta di una quotidianità facilmente suggestionabile da pericoli veri o immaginari. Il mondo contemporaneo è infatti interamente dominato dalle leggi di mercato e dalle scelte dettate da motivazioni economiche. Il mercato prospera grazie all’eccitazione consumistica delle emozioni umane, che pertanto diventano oggetto di studio e di manipolazione attraverso le tecniche di marketing. In questo contesto socio-economico, le emozioni sono il primo punto di contatto e il più efficace per influenzare le scelte individuali e collettive.

