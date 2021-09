Una vera e propria divisione sociale basata sul vaccino. È questa la situazione che si prospetta nella società odierna: le persone che hanno deciso di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid si trovano in un blocco diametralmente opposto a quelle che invece hanno preso la decisione contraria. La divisione della società è un disegno del potere per riuscire a governare meglio le masse.

Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di settembre 2021

A non convincere non è soltanto la tecnica messa in atto dai governi per dividere le due «fazioni», ma anche l’oggetto stesso dell’obbligo imposto. La vaccinazione, infatti, non convince: è falso il concetto che le persone inoculate non possano contagiarsi e contagiare. Un’informazione, tra l’altro, contenuta anche all’interno dei bugiardini stessi delle case farmaceutiche. Nonostante questa sia la situazione, il governo ha deciso di introdurre ugualmente il green pass che permetterà l’accesso ai luoghi pubblici solamente ai vaccinati.

Il green pass moderno divide et impera

Divide et impera è una delle più antiche leggi dell’amministrazione del potere dall’inizio della storia. Quando si riesce a dividere un popolo, una cultura, un Paese, una nazione, un’etnia, è evidente che – chi è riuscita a dividerla – riuscirà a governarla mettendo gli uni contro gli altri, ed ergendosi ad arbitro della contesa. L’aspetto veramente interessante della situazione è rappresentato dal fatto che il potere ha bisogno di questo. C’è un disegno complessivo di cui la campagna vaccinale fa parte.

Leggi anche: Il governo tira dritto sul green pass. Ma le restrizioni possono essere un boomerang

Tutta questa vicenda è stata infettata da una falsificazione assoluta fin dall’inizio, la stessa che circola oggi. La falsificazione che oggi viene fatta girare da falsi virologi, pseudo-medici dipendenti dalla Big Pharma – più che medici, li chiamerei propagandisti di Pharma. Se noi confrontiamo quelli che vediamo in televisione con le dichiarazioni di grandi scienziati come…