Roma, 12 mag – Fanno discutere le parole di Enrico Mentana sulla questione del rilascio di Silvia Romano e gli arditi paragoni con Auschwitz e il nazismo, utilizzati dal direttore del Tg di La7 per stigmatizzare le polemiche suscitate dalla conversione all’Islam della ragazza (e dalla sua scelta di presentarsi in abiti somali). A replicare in modo piccato alle parole di Mentana è l’ambasciata della Polonia in Italia: “A seguito delle parole del direttore Enrico Mentana riteniamo doveroso sottolineare che affrontando temi così complessi bisogna stare estremamente prudenti, evitare generalizzazioni ingiustificate e penalizzanti che sono sempre pericolose e impediscono un dibattito onesto”.

Cosa aveva scritto Mentana

Il riferimento della rappresentanza polacca – che ha pubblicato la sua replica su Facebook con tanto di screenshot del post incriminato – è a questo passaggio scritto da Mentana: “A tutti quelli che in queste ore fanno orrendi e insensati paragoni con chi tornò da Auschwitz (come quel consigliere regionale leghista che ha scritto “avete sentito di qualche ebreo che liberato da un campo di concentramento si sia convertito al nazismo e sia tornato a casa in divisa delle SS?”) voglio solo sommessamente ricordare che il campo di Auschwitz sorgeva nella cattolicissima Polonia, e che lo stesso Hitler era cattolico battezzato e cresimato. Provate a riformulare il paragone ora”.

La rabbia dei polacchi

Per i polacchi si tratta di un passaggio controverso, perché alluderebbe in maniera implicita ad una qualche responsabilità polacca rispetto ai campi di concentramento: “ Ė vero che la Polonia ai tempi della Seconda guerra mondiale era molto cattolica. Ė necessario però, sempre e soprattutto, sottolineare che durante quel conflitto globale la Polonia ERA OCCUPATA DAI NAZISTI, quindi ogni affermazione che può suggerire o far presupporre che Auschiwtz era stato costruito in Polonia, perché essa era cattolicissima, mettendo quindi in relazioni questi due elementi, è PROFONDAMENTE SBAGLIATO, INGIUSTO e INGIUSTIFICATO. Il “più grande campo di concentramento è stato localizzato in Polonia, ma certo non per questa ragione, ma piuttosto è in Polonia che viveva il maggior numero di ebrei in Europa e che la posizione era facilmente raggiungibile da trasporti da tutti i territori occupati dai nazisti”.

Mentana la butta in caciara e accusa i troll

Mentana ha risposto alla puntualizzazione piccata dei polacchi, accollando la colpa ai troll. “ Alcuni troll hanno provato a gettarmi fango (la materia di cui son fatti) per il post su Auschwitz”, scrive Mentana sempre su Facebook, “aizzando pure l’incolpevole ambasciata polacca. Fanno solo pena e ribrezzo, ma del resto lo facevano già prima. Come è successo a altri troll di diversa tribù poche settimane fa, la loro “sollevazione” serve soltanto a rendere visibile la struttura dei gruppi organizzati e affiliati sul web, materiali per lo studio delle ‘echo chambers’ e delle reti di propaganda social”. Insomma l’ambasciata di Polonia in Italia non avrebbe risposto al post di Mentana, ma sarebbe stata aizzata dai “troll”. Direttore, è così difficile ammettere che magari il paragone formulato su Facebook (scritto forse da qualche social media manager) era quantomeno improvvido?

Davide Di Stefano