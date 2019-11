Roma, 21 nov – Il pallino della superiorità morale e culturale è sempre stato un marchio di fabbrica della sinistra di casa nostra. Per questo le parole da Corrado Augias a DiMartedì non sorprendono nel merito. Fa però effetto la semplicità, quel mix di banalità e snobismo, quel tono da vecchio saggio con cui l'”intellettuale” di sinistra dà sostanzialmente degli ignoranti a quelli di destra: “Essere di destra è facile, perché vuol dire andare incontro a quelle che sono le spinte istintive che quasi tutti hanno e che vengono invece moderate e indirizzate meglio dal ragionamento dalla conoscenza degli argomenti”.

E’ il solito refrain sulla “pancia del Paese”

Insomma stiamo sempre lì, al consueto atteggiamento totalitario. Una volta riservato a chi non condivideva il traguardo del socialismo reale, oggi a chi non si allinea ai dettami del pensiero unico. Ma l’approccio è il medesimo, così come immutata è l’arroganza di Augias che ti spiega l’ovvio, ovvero che se non stai dalla sua parte sei solo un ignorante vittima degli istinti più bassi. Un modo diverso per ripetere il solito refrain sulla “pancia del Paese” e giustificare le proprie sconfitte col Papeete.

La sinistra animata da sentimenti nobili

Ovviamente all’ignoranza e all’istintività della destra, si contrappone quasi messianicamente la capacità di ragionamento e di argomentazione della sinistra, animata da “un senso nobile di altruismo. Essere di sinistra è più difficile”, afferma sicuro Augias, “quello di sinistra gioca su un terreno dove la conoscenza degli argomenti è fondamentale, quello di destra dice ‘a me gli immigrati mi fanno schifo’, fine del discorso la cosa finisce lì”.

Davide Romano