Roma, 14 mag – Ho ricevuto una copia del libro Sangue di famiglia – Edda Ciano Mussolini. Amore, odio e perdono scritto da Maurizio Sessa e appena pubblicato. Più di 600 pagine che sono il frutto di un’accurata ricerca durata anni e alla quale ho avuto il piacere di partecipare, anche se in maniera molto marginale, a partire dal settembre 2020.

In un periodo dove mediocri scrittori cavalcano il ricco filone “Duce e ventennio“, spesso tra plagi, coniatura di nuovi verbi e improbabili licenze poetiche, il tutto sempre condito da mistificazioni, acredine e anacronistico livore, solo sfogliando l’immensa bibliografia riportata, più di 300 testi, e le centinaia di note riportate per locupletare il libro si può capire il taglio serio e di attenta ricerca storica dell’opera di Sessa.

La storia di Edda Ciano Mussolini, tra ricordi e un libro da non perdere

Alcuni libri andrebbero lasciati sugli scaffali delle librerie a magagnare. Invero, ritengo che questo questo su Edda dovrebbe entrare in casa di ogni persona interessata a conoscere meglio la storia della vita di questa affascinante donna e della nostra nazione.

Una donna che per me era solo “zia Edda”, e della quale ricordo principalmente la generosità verso i tanti nipoti. Da piccoli ci portava tutti al circo e organizzava dei Natali bellissimi a casa sua a Roma, dove ognuno riceveva regali molto desiderati. Crescendo l’ho incontrata molte volte, spesso con mio nonno Vittorio, senza mai rendermi veramente conto di chi fosse e cose avesse vissuto. La stessa cosa mi è successa con zio “ciccino”, con il nonno o con mia nonna Orsola. Ero il nipote più grande e ho avuto molte occasioni per parlare con loro.

Tuttavia, dopo la loro morte e col passare degli anni, un senso crescente di malinconia mi ha pervaso: per non aver trascorso più tempo con loro, per non avergli chiesto altre informazioni, storie o aneddoti e aver registrato le loro testimonianze riguardanti uno dei periodi più complessi e interessanti della nostra storia. Ed è questo uno dei motivi per cui leggerò con piacere questo libro, ricco di documenti (alcuni anche inediti) su Edda e la storia della mia famiglia. Per conoscerla meglio e scoprire cose che magari lei stessa avrebbe potuto raccontarmi. Buona lettura.

Caio Mussolini