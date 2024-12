“Sulle orme degli antenati”, il legame tra uomo e montagna nel nuovo libro di Marco Scarsini

Roma, 19 dic -L’Uomo e la montagna, un binomio inscindibile che affonda nelle radici stesse della nostra specie sin dall’alba dei tempi. È su questo che indaga “Sulle orme degli antenati”(84 pp.; 8,00€) , il nuovo libro appena dato alle stampe di Marco Scarsini.

“Sulle orme degli antenati”, il nuovo libro di Marco Scarsini

L’autore, appassionato di mitologia sin dalla più tenera età e laureato in Scienze Storiche, ragiona in questo breve testo sul profondo legame tra Natura e Uomo, tra gli spiriti ancestrali del nostro mondo e le orme lasciate dai nostri padri, gli antenati appunto. Legame che non può che sublimarsi in quei pochi luoghi ancora rimasti isole selvagge in mezzo alla civilizzazione: le montagne.

Il libro è una costante alternanza tra due aspetti. Da una parte la riflessione su ciò che ad oggi la montagna rappresenta per gli Uomini che ancora sentono necessaria la ricerca della Libertà da una società frenetica e de-umanizzata. Dall’altra invece un racconto più intimo, tenuto direttamente su quelle vette che l’autore racconta; un racconto che esprime fatica, sudore, ma anche la gioia di un obiettivo conquistato, o di un incontro furtivo con un animale speciale.

Un viaggio sulle cime alpine per riscoprire sé stessi e le proprie radici

Tra i vari temi, Scarsini trova spazio per scrivere dell’importanza di una vita più semplice e come la sua personale passione per la storia abbia trovato nuova linfa su quei sentieri “degli antenati” che troviamo sulle cime alpine. Questo libro è un testo breve e leggero, ma apre le porte ad una riflessione interiore che in quest’epoca non solo può, ma deve riaffiorare.

La Redazione