Roma, 21 gen – Al netto delle promesse elettorali, ribadite peraltro a dicembre, Giorgia Meloni dovrebbe evitare il Mes come la peste. Ricordiamolo, il Meccanismo europeo di stabilità è un fondo comune tra gli Stati europei al quale può attingere chi si trova a corto di liquidità, con la particolarità che, se uno Stato si trova in difficoltà sui tempi di restituzione del prestito, arriva la Troika a decidere tutto, a iniziare dalla decisione di come deve essere governata l’Italia. La Meloni si giustifica: “Tanto basta non chiedere mai quei soldi”. Ma sa già che non è vero, vediamo perché.

Il Mes sarebbe la terza mazzata all’Italia

L’economia italiana, nonostante l’intelligenza e i formidabili sforzi degli italiani, si trova a dover remare contro le correnti avverse di un mercato non protetto e ingannatore. La domanda principale deve essere: “Perché l’Italia non può continuare a prendere i soldi in prestito dalla Bce e deve cambiare l’ente erogante chiedendoli al Mes?”. La risposta è semplice: Una piccola inadempienza con la Bce non prevede negli accordi l’arrivo della Troika, col Mes invece è prevista negli accordi e la Troika arriverebbe di corsa.

Il debito è calato a novembre 2022 ma è una finta buona notizia, perché il miglioramento è “dovuto essenzialmente alla riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro per 8,53 miliardi”. Per di più in presenza di entrate fiscali per 525 miliardi di euro nei primi undici mesi del 2022, in crescita di 62,14 miliardi (+13,4%). Il drenaggio sugli italiani funziona sempre alla grande.

– Il settore metalmeccanico continua a perdere dipendenti e le aziende

sopra i 200 dipendenti sono passate dai 70.867 di giugno ai 60.727 di

fine 2022 (Blutec, Firema, Jsw Piombino ex-Lucchini, Jabil ex-Ilva,

ecc.)

– E’ in arrivo la tempesta perfetta con la restrizione al credito, con l’aumento degli interessi passivi sui Btp e, soprattutto, con la fine degli acquisti di titoli invenduti alle aste da parte della Bce. Ovvero Soros e soci si staranno già sfregando le mani.

I due possibili disastri

Il primo disastro riguarderebbe direttamente il governo attuale. Nel 2023 ci saranno 320 miliardi di titoli in scadenza da rinnovare e basterebbe che durante qualcuno dei rinnovi la Bce non si presenti alle aste a protezione dello spread. A quel punto lo spread volerebbe verso le stelle, i Btp diventerebbero invendibili e i funzionari del Mes si presenterebbero alla porta. In quel frangente, la Meloni avrebbe il coraggio di andare in default e di sfidare la von der Leyen, o si prenderebbe i soldi del Mes, magari spinta da Berlusconi, Renzi e Calenda?

Il secondo disastro vedrebbe un accordo tra la Meloni e la von der Leyen, le viene concesso di governare ancora per un po,’ per poi passare il governo con una discesa morbida a un tecnico. La Meloni farebbe la sceneggiata di non aver mai preso i soldi del MES e il tecnico direbbe: “Il Mes è stato approvato dal governo precedente, io sto solo utilizzando lo strumento da loro predisposto”. E l’Italia finirebbe in balia della Troika che, per la gioia di tedeschi e olandesi, finalmente si approprierebbe dei risparmi degli italiani e ne disintegrerebbe le pensioni.

Carlo Maria Persano