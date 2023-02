Roma, 11 feb – Il 2023 sarà un anno particolare per il mercato immobiliare, dall’iniziale ripresa dopo il termine della recessione sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19 alla nuova crisi economica a causa degli effetti prodotti dalla guerra fra Russia ed Ucraina, da elementi intrinsechi e oggettivi (come la crisi energetica e l’inflazione all’8%) oppure il terrorismo mediatico che sta sempre di più sensibilizzando in negativo la percezione dell’italiano medio, sia nella vendita del proprio immobile sia nell’acquisto. In tutto questo, si prevede un rialzo dei costi delle case.

Quei tassi d’interesse rialzati dalla Bce

Nel frattempo la Banca Centrale Europea ha rialzato nuovamente i tassi d’interesse. Sia nel fisso che nel variabile puro siamo quasi a delle condizioni di credito d’usura, considerando come era la situazione durante il 2020 quando i tassi erano al minimo storico per via dell’IRS in negativo.

Tuttavia non nuocerebbe sul piano dell’erogazione del credito ipotecario ai consumatori, poiché in questo momento storico le banche si sentono più “aperte” a concedere credito, rispetto alla “chiusura dei cordoni” nel biennio 2020-2021, in quanto ovviamente l’interesse applicato sui prestiti ipotecari è molto più elevato. Di qui aumenta il guadagno della banca su ogni prodotto collocato, sia di credito che assicurativo a protezione del mutuo.

Costi delle case, nel 2023 previsto un rialzo

Secondo gli analisti di Nomisma e Immobiliare.it, è previsto un rialzo dei prezzi delle abitazioni civili sia per l’inflazione elevata e sia per un crescendo della domanda, d’altronde l’investimento immobiliare è sempre quello più sicuro rispetto agli strumenti puramente finanziari. Inoltre le richieste di acquisto aumenteranno nelle zone popolari e periferiche, rispetto alle zone centrali o con un’alta quotazione al metro quadro, in particolare è previsto un aumento delle richieste per immobili di piccole dimensioni da parte di acquirenti con budget contenuti come ad esempio le famiglie monoreddito.

Guido Romano Carlo