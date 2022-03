Roma, 5 mar — I drammatici aggiornamenti che giungono sulla guerra tra Russia ed Ucraina hanno ovviamente stravolto l’attenzione dell’opinione pubblica italiana. Le discussioni mediatiche e politiche che avevano ottenuto il monopolio dei dibattiti sono state sopraffatte da una situazione che, di ora in ora, appare precipitare verso un futuro incerto e rischioso. Questo ha comportato cambiamenti anche nell’ambito parlamentare e governativo, dato che con la crisi in corso il premier Mario Draghi dovrà necessariamente rinunciare all’ipotesi di trovare una exit strategy utile per abbandonare la guida di un governo fallimentare.

Colpo di mano sul catasto

Tuttavia, quel che sembrerebbe un auspicabile ritrovo di unità cela dietro di sé l’opportunità di agitare spauracchi di crisi governative, al fine di indurre le controparti politiche più deboli a cedere su alcune istanze. La possibilità di assistere a dei “colpi di mano” effettuati nelle Commissioni ed in Aula che passino inosservati o quasi, grazie all’attenzione mediatica riversata sulla guerra, è piuttosto preoccupante. Ad esempio, la prima problematica da scongiurare sarebbe quella della Riforma del Catasto: da mesi larga parte della maggioranza prova ad inserirla in legge delega ed adesso, cogliendo l’occasione propizia derivante dalla crisi in Ucraina, si è arrivati a minacciare quella che sarebbe una complicata crisi di governo, se la norma non dovesse essere approvata allo stato attuale.

Una pistola carica nelle mani del prossimo esecutivo

In tal caso, sarebbe di fatto consegnata una pistola carica nelle mani del prossimo esecutivo, con il rischio concreto di assistere ad un aumento delle tasse sulla proprietà dal 2026. Da segnalare l’attenzione, l’impegno e la denuncia di Confedilizia che, tramite la voce del presidente Giorgio Spaziani Testa, sta provando a supportare ed invogliare gli esponenti politici a stralciare questa pericolosa opzione. La speranza è quella di non dover assistere ad un ultimo anno di legislatura che, complice l’attenzione dell’opinione pubblica riversata su altro, conceda opportunità ghiotta per bastonare nuovamente gli interessi dei contribuenti e dei proprietari italiani.

Tommaso Alessandro De Filippo