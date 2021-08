Roma, 22 ago – Le delocalizzazioni “sono figlie” della liberalizzazione dell’economia. Inutile girarci attorno. Lo Stato non ha più gli strumenti per impedire alle aziende di spostare la propria produzione all’estero. Gli imprenditori sono sempre alla ricerca di aree in cui il costo del lavoro è più basso. Il problema non è certo nuovo. Ciclicamente, però, ci stupiamo per il cinismo di alcune multinazionali. Pensiamo al clamore suscitato dai 422 dipendenti della Gkn licenziati via e mail. O anche al caso Whirlpool, all’Elica di Fabriano, alla Giochi Preziosi. Sull’onda emotiva i governi sfornano leggi o provvedimenti che sicuramente sono insufficienti ad affrontare un problema complesso. Prima ci ha provato l’allora ministro del Lavoro Di Maio, ora il suo omologo Andrea Orlando.

Il flop del “Decreto dignità“

Poco più di tre anni fa veniva approvato la legge n.96 del 09 agosto 2018. Era il famoso “Decreto dignità” A volerlo fu l’allora ministro del Lavoro (e oggi ministro degli Esteri) Luigi Di Maio. Il provvedimento era ambizioso come il giovane statista di Pomigliano d’Arco. Nel decreto troviamo una stretta sui contratti a termine, lotta al precariato e alla ludopatia (sic!), semplificazioni fiscali, e infine norme che miravano a limitare le delocalizzazioni.

La legge prevedeva l’introduzione di sanzioni economiche nei confronti delle imprese che, pur avendo ricevuto aiuti pubblici, spostavano la loro produzione all’estero. Di Maio voleva stangare gli imprenditori che fuggivano: a quest’ultimi (oltre alla perdita del “beneficio”) veniva applicata una sanzione amministrativa in misura da 2 a 4 volte l’importo dell’aiuto fruito. Le vertenze sopracitate ci confermano che il provvedimento non è servito come deterrente. Per questo il ministro del Lavoro Andrea Orlando e il viceministro allo Sviluppo economico Alessandra Todde hanno cercato di mettere in cantiere una nuova legge.

Delocalizzazioni: le nuove mosse del governo

Il provvedimento pare sia già pronto. Secondo le ultime indiscrezioni il decreto si rivolge alle imprese operanti in Italia dal primo gennaio 2020 di dimensione medio grandi e che per ragioni di squilibri di bilancio tali da rendere plausibile lo stato di insolvenza avviino una procedura di chiusura.

La bozza stabilisce obblighi di informazione preventiva e impegna l’impresa a presentare un “Piano di reindustrializzazione” con l’indicazione delle potenzialità del sito produttivo e delle eventuali necessità di riqualificazioni. Lascia un po’ perplessi l’introduzione della figura di un “advisor” che dovrebbe verificare l’esistenza di soluzioni alternative alla delocalizzazione, a partire dalla ricerca di nuovi investitori interessati.

In caso di mancato rispetto delle suddette norme, sono previste multe pari al 2% del fatturato dell’ultimo esercizi e l’inserimento in una “black list” (che vieta per tre anni l’accesso a finanziamenti o incentivi pubblici). Il provvedimento riprende la Legge Florange. C’è da dire, però, che quest’ultima si è rivelata largamente inefficace come deterrente. Lo ha ammesso anche l’allora titolare del Mise Stefano Patuanelli. Che fare, dunque?

La sfida del reshoring

Cominciamo col dire che chi crede nel libero mercato considera le delocalizzazioni qualcosa di inevitabile. Lo Stato, dunque, non deve far nulla per impedire ad un imprenditore di portare all’estero gli stabilimenti. In caso di licenziamenti improvvisi basta puntare sulle politiche attive del lavoro. In pratica, i lavoratori possono cercarsi un’altra occupazione. Scherzi a parte, finora questo fenomeno è stato sottovalutato. Detto ciò, le multe non sono la risposta giusta.

In assenza di una politica industriale ogni legge di questo tipo ha solo uno scopo propagandistico. Lo stato deve avere la forza per mantenere in Italia non solo i settori ritenuti strategici, ma anche la manifattura, nel senso più ampio.

È necessario, inoltre, riportare in patria intere filiere produttive. È quello che viene chiamato reshoring, ossia riallocazione. La pandemia ci ha mostrato la necessità di produrre alcuni beni all’interno dei confini nazionali. Pensiamo ai dispositivi di protezione individuali come le mascherine chirurgiche. Francesi, tedeschi, inglesi americani si stanno muovendo in questa direzione. Abbiamo dunque davanti a noi un’occasione unica per rafforzare l’industria nazionale e per fermare le delocalizzazioni. Speriamo solo di saperla sfruttare.

Salvatore Recupero