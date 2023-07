Roma, 7 lug – L’ambiente e la sostenibilità sono due tematiche moderne e sono i due pilastri su cui tutte le industrie stanno puntando. Per stare al passo con i tempi, aziende e governi di tutto il mondo ottimizzano i loro processi ed il loro consumo di energia. Spesso cambiano anche marcia quando si tratta di energia. Se i computer personali usano strumenti come la batteria tampone e gli alimentatori per un consumo di energia migliore, le imprese cercano soluzioni ancora più innovative. Ad esempio le energie rinnovabili o alternative. Tra le tante innovazioni c’è la rivoluzione nucleare di ENEL ma ci sono anche i consigli ai consumatori per ridurre i costi delle bollette dell’energia elettrica e non solo.

Estate a rincari, come risparmiare

Con il caldo non aumentano solo le temperature. Spesso, aumentano anche i costi delle famiglie e delle imprese. Aria condizionata accesa, ventilatori e i sistemi di raffreddamento fanno salire i costi in bolletta. Ci sono alcune precauzioni da poter prendere per evitare che il rincaro diventi tanto insopportabile quanto il caldo di un’estate italiana.

Ecco 5 consigli da seguire, adatti sia al lavoro che a casa:

Se possibile, meglio scegliere il ventilatore. Secondo le ricerche degli esperti, questo strumento riduce di ben 15 volte il consumo di energia rispetto ad un condizionatore. Se il ventilatore non è adatto a tutte le situazioni, può essere un buon sostituto in luoghi contenuti come la stanza da letto o il garage. Se si usa il climatizzatore, serve fare attenzione a come e quando si usa. Creando ombra nelle stanze e negli ambienti è possibile ridurre la sensazione di caldo. Invece, è sconsigliabile lasciare il condizionatore accesso quando non si è in casa. La manutenzione è altrettanto importante, dato che il climatizzatore può disperdere energia per rinfrescare. Altrimenti, l’impostazione “deumidificatore” permette di far scendere la temperatura interna senza sprecare troppa energia. Quando non si usa più un apparecchio, è meglio disconnetterlo o comunque staccare la spina. Ad esempio con la televisione oppure con il ventilatore. Altrimenti é uno spreco di energia, non alto come una lavatrice fatta in pieno giorno, ma uno spreco lo stesso. Quando fare la lavatrice o lavastoviglie in estate? Meglio le ore serali, meglio a temperature basse e con il carico più pieno possibile. Se questi due apparecchi includono anche la funzione “Eco,” si raccomanda di accenderla per evitare di sprecare energia. Le famose luce a LED e gli apparecchi elettronici di classe energetica minima A sono fondamentali. Gli esperti consigliano apparecchi di classe A+ o addirittura superiori. Più alta è la classe degli elettrodomestici, meno saranno i costi sulle bollette.

Non è un segreto che, nel 2022, le bollette dell’energia elettrica siano aumentate. Nel primo trimestre sono cresciute addirittura del 30% rispetto al 2019. Il 2023 non è iniziato molto meglio. Con i rincari in vista per gas e luce, i consumatori italiani si trovano sempre più in difficoltà. E l’estate non è una stagione facile per il risparmio. Le bollette potrebbero arrivare ad oltre 300 euro annuali, ma con pochi suggerimenti è possibile evitare la stangata.