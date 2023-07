Roma, 7 lug – L’uscita di Threads, il nuovo social network di Meta, società di proprietà di Mark Zuckerberg, ha ufficialmente fatto partire la sfida nei confronti di Twitter, piattaforma nelle mani del visionario Elon Musk. Il colosso della messaggistica non ha perso tempo e ha prontamente fatto arrivare alla nuova creazione del fondatore di Facebook la minaccia di voler spalancare le porte dei tribunali con una battaglia legale: in un prima lettera, inviata daAlex Spiro, avvocato del Ceo di Tesla, al fondatore di Facebook, il legale afferma che l’azienda nutre “gravi preoccupazioni” sul fatto che Meta, casa madre anche di Facebook e Instagram, abbia avuto accesso e abusato dei segreti commerciali e della proprietà intellettuale di Twitter.

Le accuse mosse da Twitter a Threads

La posizione sostenuta da Twitter è quella di un probabile reclutamento illecito di ex dipendenti dello stesso social per costruire la nuova piattaforma, la quale andrebbe a colpire direttamente il “Twitter Bird”. La comunicazione inviata dai legali del fondatore di Tesla a Zuckerberg, riportata dal quotidiano americano The Hill, afferma: “Twitter intende far rispettare i propri diritti di proprietà intellettuale e chiede a Meta di assumere azioni immediate per fermare l’uso di qualsiasi segreto commerciale o informazioni altamente confidenziali di Twitter”. L’accusa è quella di aver costruito in modo oscuro un vero e proprio clone del popolare social network.

Il “killer di Twitter”

In seguito a queste accuse, la riposta dei vertici di Meta non si è fatta attendere. Il direttore della Comunicazione, Andy Stone, ha replicato proprio attraverso un post su Threads, precisando: “Nessuno degli ingegneri è un ex dipendente di Twitter. Non esiste”. L’app satellite di Instagram, la quale ha avuto ben oltre dieci milioni di iscritti a sette ore dal suo lancio, è già stata ribattezzata “il killer di Twitter”.

Andrea Grieco