Roma, 24 mar – Sta suscitando molto dibattito la mossa con cui la Russia ha deciso di aggirare le sanzioni e mettere nel sacco l’Europa: il gas che da Mosca arriva nel Vecchio continente potrà essere pagato solo in rubli. Sulla vicenda è intervenuto Dario Fabbri, analista geopolitico con un recente passato in Limes, e ora ospite regolare allo speciale del Tg La7 condotto da Enrico Mentana. Nell’approfondimento di ieri, Fabbri ha così commentato la decisione di Mosca: «La mossa di Vladimir Putin è da giocatore di scacchi, come nella migliore tradizione russa, perché gli consente di aggirare totalmente le sanzioni».

Europa nel sacco

L’idea delle sanzioni contro la Russia, com’è noto, è un’idea tutta americana, dato che gli Stati Uniti non dipendono da Mosca da un punto di vista energetico, e hanno tutto l’interesse a creare una spaccatura insanabile tra le cancellerie europee e il Cremlino. In tutto questo, l’Europa si trova tra due fuochi: da una parte la condanna morale dell’invasore russo e la fedeltà al Patto atlantico; dall’altra la consapevolezza che una rinuncia al gas di Mosca provocherebbe nell’immediato un tracollo economico di entità catastrofiche per i popoli europei. Ecco perché, per Fabbri, Putin sta mettendo tutti in grossa difficoltà: «La palla adesso passa agli interlocutori, o meglio agli avversari della Russia. Il Cremlino accetterà pagamenti per il gas soltanto in rubli da parte dei Paesi che considera ostili, ovvero Stati Uniti, Unione europea, Svizzera, Norvegia e Giappone».

Fabbri spiega la mossa di Putin

La mossa di Putin è azzeccata perché, spiega Fabbri, «il 58% delle entrate per il gas che riceve la Russia sono pagate in euro, il resto in dollari: adesso come si fa? Per quanto riguarda i dollari, la questione è semplice: gli Stati Uniti hanno già annunciato l’embargo, quindi non ci saranno ulteriori contromosse». Per quanto riguarda l’Europa, invece, la situazione è molto più complicata: «Oggi il governo italiano ha specificato che intende pagare ancora in euro, ma non si capisce come. Questo consentirebbe alla Russia di aggirare totalmente le sanzioni e al Cremlino di avere moneta fresca da utilizzare per puntellarsi in una fase come questa. Sarà interessante vedere che tipo di contromosse si possono adottare. Il Cremlino – ha concluso Fabbri – ha detto che ci vorrà una settimana per applicare tecnicamente questa misura, quindi intanto si può pagare non in rubli».

Il video

