Londra, 31 Ago – Adele, per chi non lo sapesse, è una cantante britannica che ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo. Un tempo giunonica e ora magra, ha voluto sfoggiare sui social la sua nuova snella figura, stretta in un bikini coi colori della bandiera giamaicana e un’acconciatura ispirata a quelle afro. Mal gliene incolse! Adesso è accusata dai suoi stessi fan di essere razzista e colpevole di ‘appropriazione culturale’.

Dalla “carnevalata” all’accusa di razzismo

In una foto condivisa sul suo profilo Instagram, Adele posa nel giardino della sua casa da 9,5 milioni di dollari a Beverly Hills. Per celebrare l’ormai tradizionale carnevale caraibico di Notting Hill (che si tiene a Londra, ma quest’anno, causa Covid-19, è stato ‘online’) ha deciso di acconciarsi i capelli nei cosiddetti “nodi bantu” e di indossare un bikini/bandiera giamaicana. Immediatamente i followers di Instagram hanno iniziato ad insultarla, accusandola di razzismo e di ‘appropriazione culturale’. Secondo i suoi stessi fan, Adele avrebbe ‘scimmiottato’ i costumi caraibici, usandoli come una maschera di Halloween.

Qualcuno l’ha timidamente difesa, dicendo che il suo voleva essere un omaggio alla cultura giamaicana e che Adele voleva solo farci vedere quanto è dimagrita (dopo essere stata per anni un simbolo della rivincita curvy le è bastato mollarsi col marito per decidere di diventare una taglia 40, ma si sa, alle femministe ogni contraddizione è concessa). Ma è ormai lampante che nessuno è al sicuro dalle accuse di razzismo e dalla cosiddetta ‘cancel culture’ che censura chiunque offenda una qualsivoglia minoranza o comunità. “Come se il 2020 non fosse stato già pessimo, ora Adele si mostra coi nodi bantu. Le donne bianche del pop hanno ancora un problema”, commenta uno. “Dovrebbe andare in prigione per questa cosa”, scrive addirittura un’altra, tale Kenisha.

Oggi i Madness e gli Specials sarebbero accusati di razzismo