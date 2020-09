Roma, 22 set – Cinque adulti nudi che mostrano i propri genitali e le proprie imperfezioni fisiche a un pubblico di bambini di età compresa tra gli 11 e i 13 anni. Non succede – stranamente – su Netflix, ma alla tv danese, durante la trasmissione Ultra strip down, in questi giorni al centro di una polemica internazionale dopo la diffusione sui social media di un clip video dello «spettacolo». Nel filmato, diventato virale su Twitter, sono visibili cinque adulti, completamente nudi di fronte a un pubblico di bambini, mentre rispondono alle domande dei piccoli su una serie di argomenti riguardanti il proprio aspetto fisico. In ogni puntata gli ospiti adulti sono tenuti a rispondere a qualsiasi domanda che i bambini rivolgono loro, comprese quelle sui propri genitali. Immancabile tra gli ospiti anche una persona transgender che spiega: «[non sono] un ragazzo, non una ragazza, sono un po’ di tutto».

Il creatore della serie si difende dalle critiche affermando che lo scopo della trasmissione è quello di «insegnare ai bambini a pensare positivamente dell’immagine corporea propria e altrui, accettandola qualunque essa sia». E a quanto pare i danesi apprezzano, perché la trasmissione ha anche vinto numerosi premi al festival televisivo danese e ha ricevuto ampi consensi dalla critica nazionale. Il presentatore della trasmissione, Jannik Schow, è convinto dell’assoluta validità dello show: «Forse alcune persone pensano “Oh, mio ​​Dio, stanno combinando nudità e bambini”, ma questo non ha nulla a che fare con il sesso, si tratta di vedere il corpo umano in modo naturale, come fanno i bambini», ha detto.

Non tutti, però, plaudono l’iniziativa che eufemisticamente potremmo chiamare «discutibile». L’attivista conservatrice africana Obianuju Ekeocha, per esempio, ha twittato: «Lo spettacolo afferma di voler insegnare ai bambini dell’esistenza delle diverse tipologie corporee, esponendoli alla vista di adulti nudi. Perché? Perché in questo momento ci sono così tante persone impegnate a distruggere la psiche dei bambini?».

This is a CHILDREN’s show on Danish TV entitled “Ultra Strips Down”,produced by Danish branch of Warner Bros.

The show claims to teach kids about different body types by exposing them to naked adults!

Why?

Why are there now so many pushing to destroy children?#SaveTheChildren pic.twitter.com/aUMvpgrMst

— Obianuju Ekeocha (@obianuju) September 18, 2020