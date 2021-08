Roma, 21 ago – Joe Biden, il presidente Usa, sostiene che in Afghanistan si stia verificando una cosa mai vista prima nella storia: “Questo è uno dei più grandi e più difficili ponti aerei della storia”.

Biden: “Afghanistan, missione pericolosa”

Biden è tornato a parlare della situazione in Afghanistan in un intervento alla Casa Bianca. Insieme a lui c’erano la vicepresidente Kamala Harris e il segretario di Stato Anthony Blinken. Riguardo all’evacuazione di cittadini Usa da Kabul, Biden ha parlato di una “missione pericolosa in difficili circostanze” per la quale ha promesso di “mobilitare ogni risorsa necessaria”. “L’unico paese del mondo capace di mettere così tanta potenza con questo grado di precisione sono gli Stati Uniti”, secondo lui.

“Significativi progressi”

Secondo Biden, tuttavia, sostiene che gli Usa avrebbero fatto “significativi progressi” in Afghanistan, evacuando 18mila persone da luglio e 13mila da quando è iniziato il ponte aereo militare il 14 agosto. Per il presidente Usa, gli Stati Uniti “mantengono i loro impegni per l’evacuazione degli afghani che hanno servito con noi”, ha assicurato. “Siamo in costante contatto con i Talebani per garantire un passaggio sicuro verso l’aeroporto“, ha aggiunto, spiegando che per mettere in sicurezza l’aeroporto di Kabul sono stati dispiegati “seimila dei nostri migliori soldati, ho parlato oggi con i nostri comandanti, daremo loro tutto quello di cui hanno bisogno”.

Le lacrime di coccodrillo

“Lasciatemi essere chiaro, ogni americano che voglia tornare a casa, lo riporteremo a casa”, continua Biden che, però, parallelamente ammette di “non poter sapere quale sarà l’esito finale o che sarà senza rischi di perdite”. “Come comandante in capo ci posso promettere che mobiliterò ogni risorsa necessaria e, come americano, offro la mia gratitudine agli uomini ed alle donne coraggiosi delle forze armate americane che stanno conducendo questa missione. E’ incredibile”, dice il dem. “Questa settimana è stata straziante. Abbiamo visto immagini sconvolgenti di persone nel panico che agivano in preda alla disperazione. E’ comprensibile. Sono spaventati. Sono tristi. Non sanno cosa accadrà. Sento questo dolore a livello umano“, conclude Biden.

Ilaria Paoletti