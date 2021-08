Negli ultimi anni, la stampa su tela è un tipo di stampa che si è diffuso tantissimo. I vantaggi di questa tecnica sono diversi. Si può dire che riguardano principalmente i costi, decisamente ridotti, la possibilità di una personalizzazione completa, l’alta qualità e la resistenza nel tempo dei prodotti. I

Ideali anche come complementi d’arredo per case, negozi e uffici, i prodotti stampati su tela migliorano esteticamente gli ambienti. Ma scopriamo nel dettaglio tutti i fattori convenienti.

I costi ridotti

Hai appena finito di arredare casa, ma le tue pareti sono bianche? Oppure vuoi dare un tocco di originalità al tuo ufficio, magari inserendo sulla parete qualche elemento di grande formato? Molto spesso, quadri e installazioni hanno costi proibitivi. Ma la soluzione si rivela proprio la stampa su tela. Infatti, con un non indifferente risparmio economico, si possono ottenere prodotti di alta qualità per rendere piacevoli gli ambienti di:

case, appartamenti e ville;

uffici e sale meeting;

esposizioni, negozi e boutique.

Inoltre, la stampa su tela online consente di risparmiare tantissimo tempo, e si sa che il tempo è denaro. Così, in pochi e semplici passaggi, si potrà ordinare la propria tela in un unico pezzo, a prezzi vantaggiosi e di qualità.

La totale personalizzazione

Un altro dei vantaggi più importanti quando si parla di stampa su tela è la completa personalizzazione del prodotto. Difatti, basterà scegliere il soggetto della stampa e questo verrà riprodotto su una tela di cui sarà possibile optare:

materiale;

formato;

telaio;

Per il tipo di tela, si può scegliere tra quella classica in cotone, quella pittorica semi-lucida, oppure, per un effetto davvero originale, la tela spatolata.

La resistenza nel tempo e l’alta qualità

Ultimo, ma non meno importante, vantaggio della stampa su tela è, naturalmente, l’alta qualità del prodotto. I materiali utilizzati devono infatti essere resistenti e ben strutturati.

Per esempio, la stampa a 8 colori UV garantisce delle tinte brillanti, in grado di rendere la fotografia ancora più emozionante. Questi sono inoltre estremamente duraturi nel tempo, rimanendo inalterati senza scolorirsi.