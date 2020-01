sviluppo di settore primario e industria. Roma, 20 gen – Quando si parla di Tanzania la prima cosa che viene in mente sono i suoi parchi naturali e le montagne del Kilimangiaro. Non è un caso che le autorità locali stiano facendo molto per promuovere il turismo , con l’obiettivo di far arrivare almeno due milioni di viaggiatori nel 2020. Per quanto questo settore possa essere importante, da solo non è tuttavia sufficiente per far crescere l’economia e quindi si stanno anche intraprendendo politiche che puntano allo

Alto potenziale agricolo

La Tanzania ha un’economia ancora basata sull’agricoltura e, per tale motivo, il governo si è posto come obiettivo quello di far crescere la produzione di anacardi per portarla nei prossimi cinque anni a un milione di tonnellate all’anno. Al momento la produzione si aggira intorno alle 290mila tonnellate ed è concentrata in sole cinque province, con la prospettiva di estendere la coltivazione ad almeno 17 ed introducendo anche un metodo più trasparente per fissare i prezzi così da avvantaggiare i contadini.

Il raggiungimento di questi obiettivi influenzerà enormemente il mercato mondiale della frutta secca, visto che al momento la produzione mondiale di anacardi è di 3,3 milioni di tonnellate e quindi la Tanzania sarà in grado di controllare buona parte del mercato.

Fare della Tanzania un’economia semi-industriale

Nei piani di sviluppo della Tanzania non ci sono solo agricoltura e turismo ma anche il settore industriale: negli ultimi quattro anni, dei 15,75 miliardi di dollari di investimenti esteri almeno il 53% ha riguardato il settore manifatturiero, un dato significativo visto che il governo si è posto come obiettivo quello di trasformare la Tanzania in un paese semi-industriale per il 2025.

A tale proposito il Tanzania Investment Centre ha rilasciato dei dati emblematici: questi investimenti hanno interessato 1174 progetti e creato 159.833 posti di lavoro diretti, di questi 626 riguardavano il settore manifatturiero mentre il resto sono stati nei servizi e nel settore minerario. Al fine di incentivarne l’afflusso, sono stati semplificati i passaggi burocratici e introdotto uno sportello unico.

Anche se il processo di incentivi è ancora alle prime fasi, gli effetti sulla crescita economica cominciano a farsi sentire. Secondo le stime della Banca Mondiale l’economia della Tanzania dovrebbe crescere nel 2020 del 5,8%, un dato in lieve aumento rispetto al 5,6% del 2019, mentre nel 2021 dovrebbe toccare il 6,1%. Questo è dovuto, oltre che agli incentivi per agricoltura e industria, anche ai piani del governo volti alla realizzazione di una nuova centrale idroelettrica e di una linea ferroviaria che migliorerà i collegamenti con altre nazioni, agevolando ancora di più gli investimenti e gli scambi commerciali.

Giuseppe De Santis