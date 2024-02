“Al Sisi presidente del Messico”: le tue gaffe ci sono mancate, caro Joe

Roma, 9 feb – Il presidente statunitense Joe Biden non verrà incriminato per il caso dei documenti riservati, ma nel rapporto del procuratore speciale Robert Hur viene descritto come “un uomo anziano con problemi di memoria”. E intanto in conferenza stampa scivola sull’ennesima gaffe, confondendo l’egiziano Al Sisi con il presidente del Messico.

Le parole del procuratore su Biden: “Un uomo anziano con problemi di memoria”

L’attuale inquilino della Casa Bianca era accusato di conservare a casa documenti classificati come top secret risalenti al periodo in cui era vicepresidente insieme a Barack Obama. Un caso che ricorda da vicino quello dell’ex presidente Donald Trump, anche lui indagato per non aver riconsegnato documenti riservati. Tuttavia il procuratore speciale Hur non raccomanda alcuna azione penale contro Biden, in quanto la sua incriminazione “non è richiesta anche sulla base della considerazioni di aggravanti ed attenuanti”. Questo nonostante l’indagine “ha scoperto prove che il presidente Biden volontariamente conservò materiale classificato dopo la sua vicepresidenza quando era un privato cittadino”. Il materiale in questione sarebbe costituito da “documenti sulla politica militare ed estera in Afghanistan” e “appunti scritti a mano su questioni di sicurezza nazionale e politica estera che coinvolgevano fonti e metodi segreti di intelligence”. Nelle pagine del rapporto si legge di un Biden apparso al procuratore durante il loro colloquio come “un uomo anziano, disponibile e ben disposto, con problemi di memoria”.

“So cosa sto facendo”. Ma intanto confonde Al Sisi con il presidente del Messico

Insomma, Biden ha poco da festeggiare per la mancata incriminazione e anzi le parole di Hur sembrano aver colpito nel segno. Infatti, il presidente in conferenze stampa ha commentato duramente le dichiarazione del procuratore: “Sono un uomo con buone intenzioni. E sono un uomo anziano. So cosa sto facendo. Sono stato presidente, ho rimesso in piedi questo paese. Non ho bisogno dei suoi consigli”. Salvo poi dare segni di scarsa lucidità durante la stessa conferenza stampa. Rispondendo a una domanda sugli aiuti umanitari alla popolazione della Striscia di Gaza, ha parlato dell’egiziano Al Sisi come il “presidente del Messico”. Magari godrà anche di buona memoria, ma di certo la geografia non è il suo forte.

Michele Iozzino