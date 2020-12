Tel Aviv, 8 dic – Gli alieni esistono: lo sostiene Un funzionario spaziale israeliano. Non solo: sono anche segretamente in contatto con l’America e Israele, ma hanno deciso di mantenere la loro esistenza celata perché l’umanità “non è pronta”.

Eshed: “Alieni hanno un patto con gli Usa”

Haim Eshed – che è stato a capo del programma di sicurezza spaziale israeliano per quasi 30 anni ed è un generale in pensione – ha parlato di una cosiddetta “Federazione Galattica” che presumibilmente gestisce una base sotterranea di Marte, stretta in un patto segreto con Washington.

Lo scienziato israeliano: “Gli alieni ci sono”

Secondo il Daily Mail, per Eshed gli alieni sono dovuti intervenire per fermare Donald Trump quando è apparso “sul punto di svelare i loro segreti”. E l’87enne Eshed dice che gli alieni non verranno allo scoperto fino a quando l’umanità non potrà “evolversi e raggiungere uno stadio in cui … capire cosa sono lo spazio e le astronavi”. Eshed non ha detto da quanto tempo gli alieni si sono nascosti nell’ombra, ma ha detto che alcuni dei presunti contatti erano avvenuti durante la presidenza Trump

Trump parla con gli extraterrestri?

Parlando di un “accordo” tra il governo degli Stati Uniti e i visitatori alieni, Eshed ha detto che gli extraterrestri volevano lavorare con agenti americani per studiare “il tessuto dell’universo”. “Gli alieni hanno chiesto di non annunciare che sono qui [perché] l’umanità non è ancora pronta”, ha detto Eshed al quotidiano in lingua ebraica Yedioth Aharonoth, secondo Jewish Press. “Trump era sul punto di rivelare [l’esistenza aliena], ma gli alieni nella Federazione Galattica stanno dicendo: “Aspetta, lascia che la gente si calmi prima”. Forse se si fosse giocato la carta “alieni” ora Trump sarebbe stato eletto …

Ilaria Paoletti