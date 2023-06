Roma, 13 giu – Attacco multiplo a Nottingham, in Inghilterra, dove tre persone sono state uccise a coltellate. Non è ancora chiaro se si tratti di un attentato o di un crimine di altro tipo, intanto però la polizia ha arrestato un sospetto di 31 anni e chiuso al traffico le vie del centro cittadino. Nelle prime ore di questa mattina erano stati segnalati alle forze dell’ordine due corpi senza vita, poi un terzo cadavere è stato ritrovato poco lontano. Nel frattempo un uomo alla guida di un furgone ha tentato di investire altre tre persone, ferendole.

Attacco a Nottingham, tre morti e tre feriti: fermato un 31enne

Le prime due vittime sono state rinvenute in Ilkeston Road, la terza in Magdala Road. L’investimento con il furgone è avvenuto invece in Milton Street. Il presunto autore dell’attacco è stato fermato dalle forze dell’ordine. “Crediamo che i tre incidenti siano collegati”, ha dichiarato il capo della polizia di Nottingham, Kate Meynell. “Le indagini sono all’inizio e un team di detective è al lavoro per determinare esattamente cosa sia accaduto. Chiediamo al pubblico di essere paziente. Un certo numero di strade in città resterà chiuso mentre proseguono gli accertamenti”.

Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha definito “scioccante” quanto accaduto stamattina a Nottingham. “Voglio ringraziare la polizia e i servizi di emergenza per la loro continua risposta allo scioccante incidente di questa mattina a Nottingham”, ha scritto su Twitter il premier del Regno Unito. “Vengo aggiornato sugli sviluppi. La polizia deve avere il tempo di intraprendere il proprio lavoro. I miei pensieri vanno ai feriti, alla famiglia e ai cari di coloro che hanno perso la vita, ha concluso Sunak”.

Intanto la polizia scientifica è arrivata sul posto. La Bbc ha riferisce di agenti armati che pattugliano il centro cittadino. Mentre il Telegraph ha pubblicato un video in cui si vedono gli agenti arrestare il 31enne sospettato dell’attacco.

Alessandro Della Guglia