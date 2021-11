Roma, 2 nov – Attentato a Kabul. Due esplosioni seguite da una serie di colpi di arma da fuoco hanno colpito il più grande ospedale militare dell’Afghanistan. E’ quanto riferito da testimoni sui social e da funzionari talebani. Qari Saeed Khosty, portavoce del ministero dell’Interno afgano, ha confermato che le esplosioni sono avvenute all’ingresso dell’ospedale, il Sardar Daud Khan, che dispone di 400 posti letto.

“Le forze di sicurezza sono schierate nell’area, non abbiamo ancora informazioni su eventuali vittime”, scrive su Twitter. Emergency comunica che finora sono stati portati nel proprio ospedale – a circa 3 chilometri dal luogo dell’attentato – 9 feriti.

A group of suicide bombers entered #Kabul military hospital in PD10 of Kabul.

This video shared by an eyewitness trapped inside the hospital. pic.twitter.com/AgPo47Raug

