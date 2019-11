Roma, 10 nov – Attentato esplosivo contro un convoglio militare italiano in Iraq. I feriti sarebbero 5 di cui 3 in gravi condizioni ma non sarebbero in pericolo di vita, secondo i medici e stando a quanto riferito dall’ambasciatore italiano a Baghdad, Bruno Antonio Pasquino. Per un militare italiano sarebbe stato necessario ricorrere all’amputazione parziale di una gamba. Secondo quando riferito dallo Stato maggiore della Difesa, l’attacco è avvenuto in mattinata vicino a Kirkuk quando un Ied, ovvero un ordigno esplosivo rudimentale, è detonato al passaggio di un team misto di forze speciali italiane.





Chi sono i cinque militari feriti

Il team stava svolgendo attività di addestramento per le forze armate irachene impegnate nella lotta all’Isis, nell’ambito della missione “Prima Parthica”. I cinque militari italiani feriti sono stati soccorsi subito ed evacuati con elicotteri Usa della coalizione. Due di loro fanno parte del nono reggimento Col Moschin dell’Esercito, mentre gli altri tre appartengono al Gruppo operativo incursori Comsubin della Marina militare.

Sono stati tutti trasportati in un ospedale “Role 3”, dove adesso stanno ricevendo le cure del caso. Le famiglie dei militari sono state informate. Tra due giorni ricorre il 16esimo anniversario della strage di Nassiriya. Era infatti il 12 novembre 2003 quando in Iraq persero la vita 19 soldati italiani.

Eugenio Palazzini