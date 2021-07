Roma, 19 lug — Katie Hopkins, commentatrice britannica finita spesso al centro di polemiche per le proprie prese di posizione non allineate, ha ricevuto il benservito dall’Australia. Secondo quanto riportato dalla Bbc le autorità del Paese hanno infatti deciso di espellerla per aver «preso in giro» la quarantena in hotel e criticato il lockdown anti-Covid attualmente in vigore a Melbourne e Sidney. Sono infatti circa 12 milioni gli australiani nel Victoria e nella Grande Sydney in isolamento dal 16 giugno a causa di un’impennata della variante Delta.

La commentatrice Katie Hopkins cacciata dall’Australia

La Hopkins, che sui social si distingue spesso per le sue uscite politicamente scorrette di stampo decisamente poco progressista, era arrivata in Australia per partecipare al reality televisivo Grande Fratello Australia. Trovandosi a dover osservare il periodo di quarantena previsto dalle leggi australiane, venerdì aveva pubblicato un video dalla sua camera d’albergo a Sydney. In esso annunciava scherzosamente di voler «mettere in pericolo» gli operatori sanitari aprendo la porta «senza mascherina» quando le avrebbero portato il cibo. La commentatrice poi passava a definire i lockdown come la «più grande bufala della storia umana».