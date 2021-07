Roma, 19 lug – Ristoranti, treni, concerti, stadio, cinema. E ora pure i supermercati. Sandra Zampa, ex sottosegretario dem, vorrebbe introdurre il Green pass per tutto quello che ha a che fare con le attività extra casalinghe. Siamo insomma oltre la sfera della socialità, dello svago, del lavoro e del turismo. Anche la spesa degli italiani verrebbe garantita soltanto a chi è munito della carta verde. Siamo dunque ben al di là di quanto ventilato sino ad oggi.

Green pass, anche per i supermercati. “E’ uso intelligente”

“È l’ora di un impiego intelligente del Green pass”, dice Zampa al Quotidiano Nazionale. “A mio avviso ma su questo dovrà esprimersi il Cts e poi decidere il Governo, serve richiederlo per accedere ai luoghi di assembramento. E quindi sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza come aerei, treni e traghetti, in congressi, fiere, stadi e palazzetti dello sport, cinema, teatri. Ma anche in supermercati, ipermercati, centri commerciali”.

Alla faccia dell’impiego intelligente. Considerando che la metà degli italiani non è immunizzata, pensare di non farli accedere senza Green pass neppure ai supermercati è quanto di meno sensato si possa pensare. A meno che l’ex sottosegretario non ritenga che nella fattispecie sia valutabile il tampone. Ma certo, un qualunque cittadino esce da lavoro, calcola tempi e costi del tampone, attende l’esito e poi si reca con tutta calma a comprare la pasta al market vicino casa. Sì, proprio un impiego intelligente.

“Per i bar capisco le difficoltà…”

“Per i bar, capisco le difficoltà e a mio avviso questi esercizi potrebbero essere esclusi”, dice poi l’esponente del Pd. Che grande concessione. Ma “per i ristoranti con sale al chiuso, il Green pass sarebbe invece opportuno anche nell’interesse stesso dei gestori. La gente ha paura e non frequenta più i ristoranti come una volta”. La Zampa però ne ha per tutto e per tutti. Ad esempio per il leader della Lega: “Salvini si faccia vedere vaccinato e dia il buon esempio, forse questo aiuterebbe la campagna di immunizzazione tra i suoi elettori. Dobbiamo tutti concorrere a salvare questo Paese”. Peccato che neppure Giuseppe Conte, alleato del Pd, si sia mai “fatto vedere vaccinato”. Eppure i dem non lo incalzano.

Alessandro Della Guglia