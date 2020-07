Roma, 17 lug – “Avvocato lei è senza pantaloni, questa è un’udienza“. Così il giudice Maria del Carmen Cruz Marquina, visibilmente contrariata, ha redarguito un legale che durante una diretta streaming si è alzato dalla sedia di casa sua ed è apparso in video in mutande. Una scena piuttosto comica, che è diventata immediatamente virale sui social, avvenuta lo scorso 30 giugno in Messico.

L’avvocato dello Stato di Tamaulipas, durante l’udienza online a causa delle restrizioni dovute all’emergenza coronavirus, non si è evidentemente accorto che le persone collegate lo avrebbero visto senza pantaloni. Sopra le mutande d’altronde indossavano una normalissima camicia e se non si fosse alzato dalla sedia la mise visibile sarebbe stata ovviamente accettabile. E invece ha fatto una figuraccia, scatenando ilarità sul web.

Alessandro Della Guglia