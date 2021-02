Berlino, bambini giocano sulla pista di ghiaccio. E la polizia arriva in elicottero per scacciarli (Video)

Roma, 16 feb – Berlino, una tranquilla giornata festiva. Una domenica pomeriggio da passare sul lago Weißensee con la famiglia, senza troppi pensieri. D’un tratto però, come in un film di azione, spunta un elicottero della polizia in volo radente sul lago ghiacciato.

Berlino, la polizia arriva in elicottero per scacciare i bambini

Un’operazione delle forze dell’ordine atta a scovare qualche pericoloso terrorista? Un blitz improvviso contro la criminalità organizzata? Un’incursione delle forze speciali per liberare qualche ostaggio? Nulla di tutto questo, la polizia è arrivata in volo semplicemente per scacciare le persone presenti sul posto. Tra queste molti bambini che si stavano divertendo sulla pista di ghiaccio. Il tutto per disperdere il presunto pericoloso assembramento creatosi.

Nessuna operazione anti-terrorismo, chiamatela semmai anti-Covid. Inutile dire che le immagini condivise sui social hanno scatenato una bufera, con molti utenti comprensibilmente infuriati. L’allarmismo e l’idiozia repressiva a prescindere hanno portato a questo fantastico risultato: scacciare dei bambini da una pista di ghiaccio, con un elicottero della polizia.

Alessandro Della Guglia