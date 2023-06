Roma, 23 giu – Pd e M5s tornano a inciuciare. Come hanno sempre fatto, sia chiaro, sotto il vestito delle liti per questioni del tutto secondarie che non cambiano di una virgola la sostanziale identità su tutte le macroquestioni: interne, estere, sulla guerra, sulla pace e quant’altro.

Pd e M5s ancora insieme, tocca solo capire quando



Come riporta Tgcom24, Elly Schlein ha sottolineato che “si può lavorare con le altre forze d’opposizione”, in particolare con quelli dal consenso più ampio, ovvero i grillini. Sostanzialmente su tutto, anche sull’attuazione del Pnrr dove “ci può essere una forte convergenza, sugli investimenti al Sud, in quelli nell’economia sociale e della cura. Di tutte queste cose, ce n’è una su cui le altre forze non sono d’accordo? No. Allora è un dovere morale verso l’Italia costruire una alternativa alla destra. Partendo non dalle differenze, ma dalle cose che abbiamo in comune”. Dall’altro lato, Giuseppe Conte ha sottolineato spesso che una convergenza tra le due parti politicha sia possibile. Noi aggiungiamo soltanto che a nostro giudizio c’è sempre stata e quanto questo teatrino sia ridicolo.

Non è che ci sia molta scelta

Entrambi i partiti hanno una quota di consensi che non può fare a meno l’una dell’altra, e questa è la realtà che già avevamo sottolineato prima delle elezioni politiche. Con rigorosa gradualità, ovviamente: i centristi pesano di meno e sono gli unici ad avere qualche tema effettivamente divergente. Ma sugli altri, le discussioni sono sempre le stesse e di differenza sostanziale hanno più o meno nulla. Pd e M5s, dunque, non possono far altro che trovare una forma di alleanza. Se vogliono provare a vincere le elezioni, quanto meno.

Alberto Celletti