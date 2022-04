Roma, 15 apr – Ma in mano a chi stiamo – è proprio il caso di dirlo: l’ultima gaffe del presidente Usa Joe Biden lo vede stringere la mano …al nulla. L’ennesima figuraccia dell’anziano e sempre meno lucido capo della Casa Bianca è avvenuta al termine di un discorso. Biden si gira e dà la mano, ma non c’è nessuno. Allora si guarda intorno attonito e spaesato come a dire: “Ma dove siete tutti? Mi avete lasciato qui da solo?”. Ricorda un po’ quel meme di John Travolta in Pulp Fiction che ha imperversato sui social, in cui appunto l’attore si guarda intorno come Biden. Tornando al video, dopo una serie interminabile di secondi il presidente Usa desolatamente lascia la postazione.

Biden finisce il discorso, si gira, stringe la mano ma non c’è nessuno

A pubblicare il video che ora sta facendo il giro del mondo è stato il senatore repubblicano Ted Cruz. Intanto le proverbiali gaffe di Biden stanno scatenando anche imitazioni e gag comiche. Come nel caso della tv di Stato dell’Arabia Saudita, che ha mandato in onda uno sketch in cui un attore che imitava il presidente Usa si addormentava sul palco durante un discorso e veniva preso a gomitate dalla Harris.

Ci sarebbe poco da ridere in effetti

Ci sarebbe poco da ridere, in effetti, visto che Biden è comunque il leader di quella che è la più pericolosa potenza militare al mondo. In una fase cruciale poi come la crisi ucraina, con gli Usa che stanno riempiendo di armi Kiev per far durare il più possibile la guerra con la Russia. Intanto a casa sua, Biden cola a picco nei sondaggi di gradimento. Secondo l’ultima rilevazione di Quinnipiac, solo il 33% degli americani lo promuove, a fronte di un 54% che lo boccia. Per Cnbc All-America invece il tasso di gradimento si attesta al 38%. Sul fronte del conflitto Russia-Ucraina, la risposta della Casa Bianca in aiuto di Kiev è approvata dal 39% degli interpellati nel sondaggio di Quinnipiac. Non esattamente una folla.

Il video della gaffe di Biden

Adolfo Spezzaferro