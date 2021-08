Amsterdam, 12 ago — Una foto raffigurante una bimba in età prescolare circondata da otto uomini gay seminudi, in tenuta sadomaso, è stata nominata vincitrice del premio per «l’immagine più iconica del Pride Amsterdam del 2021».

La foto più iconica del Pride: una bimba con 8 gay sadomaso

La fotografia mostra una bambina bionda, circondata da uomini vestiti con le classiche imbragature di pelle o similpelle nera sulla metà superiore del corpo e pantaloncini di pelle nera. Secondo quanto riferito dal Post Millenial, la madre della bimba avrebbe invitato gli uomini a cambiarsi in casa propria. La fotografia, scattata da Jan van Breda, ha ricevuto un premio dagli organizzatori del Pride per l’immagine più «iconica» (quindi la più rappresentativa) e la «più estetica». Pensate quindi a quanto potevano essere belle le altre…

La foto concorreva per la gara delle «foto più iconiche, significative ed estetiche per i 25 anni di Pride Amsterdam», ha riferito il giornale. Una giuria selezionata ha scelto 50 delle 13mila immagini in gara, per poi affiggerle al Vondelpark di Amsterdam in una mostra intitolata Celebrating Diversity (Celebrando la diversità) per festeggiare il 25° anniversario del Pride nazionale, riferisce il NL Times. La foto della bimba con i tizi sadomaso ha sbaragliato tutte le altre. «Questa foto, nella sua composizione — la bambina in primo piano, gli uomini che si preparano per la Canal Parade sullo sfondo — ritrae in modo sublime ciò che si spera sia evidente a tutti: che noi tutti, rimosso l’ostacolo dei pregiudizi, possiamo coesistere fianco a fianco», ha affermato la giuria, premiando l’immagine.

Qualcuno non ha digerito l’iniziativa

Tutti felici quindi? Tutti proiettati nel fatato mondo arcobaleno dove trottano unicorni e siamo tutti genderfluid? Qualche dubbio viene, soprattutto visitando il profilo Instagram del Pride di Amsterdam. Di tutte le fotografie pubblicate, la foto vincitrice è l’unica ad avere i commenti disabilitati. Ci viene il sospetto, quindi, che l’immagine «iconica» non sia stata digerita tanto facilmente da una buona fetta degli utenti della piattaforma.

Sdoganare ai bimbi le pratiche sessuali estreme

L’«icona», come la chiamano loro, è rappresentata quindi dallo sdoganamento delle pratiche sessuali estreme presso bimbi che hanno appena imparato a camminare. Che il mondo Lgbt fosse letteralmente ossessionato dai bambini, lo avevamo già capito dalle fiabe gender lette dalle drag queen, passando per i peni all’uncinetto venduti ai presunti bambini trans. Che il loro intento fosse quello di allungare le mani sulla sessualità dei minori attraverso la progressiva normalizzazione delle devianze, pure. La foto-simbolo del Pride olandese non fa altro che confermare le tesi precedentemente formulate. Non ne fanno più mistero, insomma.

Cristina Gauri