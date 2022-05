Roma, 18 mag — Secondo quanto dichiarato al fisco americano Patrisse Cullors, la «marxista con il Rolex» co-fondatrice di Black Lives Matter, avrebbe utilizzato i fondi di beneficenza del movimento per pagare ingenti somme a parenti e amici vari per servizi di «consulenza», e per noleggiare un jet privato.

Secondo quanto riferito dal Daily Mail i documenti rivelano che Black lives matter ha pagato una società di proprietà di Damon Turner – padre del figlio della Cullors — quasi 970mila dollari per aiutare a «produrre eventi dal vivo» e fornire non meglio specificati «servizi creativi». Il fratello di lei, Paul Cullors, avrebbe ricevuto invece più di 840mila dollari per aver fornito servizi di sicurezza alla fondazione. I leader del movimento hanno tentato di giustificare quest’ultima spesa dicendo che la protezione della fondazione non può essere affidata a ex professionisti della polizia — che in genere gestiscono società di sicurezza — a causa delle note posizioni anti-polizia di Black lives matter.

I soldi di Black lives matter per ville e super mance ai parenti

Una società di consulenza gestita da Shalomyah Bowers, segretaria del consiglio di Blm che ha precedentemente ricoperto il ruolo di vicedirettore esecutivo, è stata pagata più di 2,1 milioni di dollari per aver fornito all’organizzazione supporto operativo, inclusi personale, raccolta fondi e altri servizi chiave. Cullors si era dimessa da Blm l’anno scorso, in seguito alla bufera mediatica che la vedeva accusata di avere acquistato svariate proprietà immobiliari milionarie con i soldi delle donazioni. In quell’occasione aveva ripetutamente negato di aver preso denaro da Blm per spese personali ribadendo che tutti gli acquisti e le transazioni — inclusa una sontuosa casa da 6 milioni di dollari a Los Angeles, soprannominata Studio City — erano legittimi. Alla faccia del nepotismo e del «sistemare tutta famiglia», Cullors avev ammesso in precedenza che sua sorella, sua madre e suo fratello erano impiegati nell’organizzazione.

Un fiume di soldi