Roma, 7 lug – Jair Bolsonaro ha annunciato di essere risultato positivo al coronavirus. “Ma mi sento perfettamente bene“, ha dichiarato in diretta tv il 65enne presidente brasiliano. Stando a quanto riferito dal quotidiano Folha, Bolsonaro si sarebbe infatti sottoposto al test dopo aver avvertito lievi sintomi: tosse e febbre bassa. Nel frattempo il ministero delle Comunicazioni ha fatto sapere con una nota che le condizioni di salute del presidente sono “buone”.

Indiscrezioni sulla positività di Bolsonaro erano spuntate sui media locali e internazionali già stamani, voci sempre più insistenti fino alla conferma nel pomeriggio da parte dello stesso Bolsonaro. I dubbi sul fatto che fosse positivo erano sorti nel momento in cui il presidente brasiliano aveva dichiarato di avere 38°C di febbre e una saturazione di ossigeno nel sangue del 96%. Allo stesso tempo aveva detto che stava assumendo idrossiclorochina e a causa dei sintomi i suoi impegni in programma per questa settimana sono stati annullati.

In ogni caso, forse anche per mostrare il suo stato di salute non così grave, Bolsonaro ha deciso di incontrare i suoi sostenitori nel giardino del Palácio da Alvorada, residenza ufficiale del presidente della Repubblica.

Alessandro Della Guglia