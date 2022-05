Roma, 17 mag – A sparare domenica scorsa in una chiesa presbiteriana di Geneva a Laguna Woods, in California, è stato un immigrato cinese: il 69enne David Chou. Residente a Las Vegas, l’uomo avrebbe deciso di aprire il fuoco contro i fedeli raccolti in preghiera durante una cerimonia religiosa perché animato dall’odio nei confronti di Taiwan. L’aggressore, cittadino statunitense nato in Cina, si è presentato in chiesa con armi da fuoco e bombe molotov, uccidendo un medico di 52 anni e ferendo altre cinque persone. I fedeli presenti sono poi riusciti a immobilizzarlo, chiamando poi la polizia.

California, l’immigrato cinese che “odiava Taiwan”

Lo sceriffo locale, Don Barnes, ha definito il gesto dei fedeli “un eccezionale atto di coraggio ed eroismo”. Alla cerimonia religiosa stavano partecipava la comunità taiwanese dell’Orange County e stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l’attentatore cinese intendeva colpire proprio loro. David Chou, prima di stabilirsi negli Stati Uniti, era infatti emigrato dalla Cina a Taiwan. Nell’ex isola di Formosa aveva svolto il servizio militare, ma sosteneva di essere stato trattato molto male dai taiwanesi, ritenendo inoltre che l’isola non dovesse essere separata dalla Repubblica popolare cinese. Di qui la sua rabbia cieca. “Sulla base delle informazioni preliminari dell’indagine, si ritiene che il sospetto coinvolto fosse sconvolto dalle tensioni politiche tra Cina e Taiwan“, ha detto lo sceriffo locale.

Da Buffalo alla California: la società Usa come caricatura tragica del conflitto reale

La sparatoria nella chiesa californiana è avvenuta il giorno dopo l’attacco a un supermercato di Buffalo, dove il 18enne suprematista Payton Gendron ha ucciso 10 persone, ferendone altre due. Come sottolineato dai media internazionali, nel suo manifesto Gendron ha inserito il “sole nero”, simbolo della runologia esoterica usato anche dai combattenti del reggimento Azov. Non ci sono in realtà collegamenti diretti tra l’autore della strage di Buffalo e l’Ucraina, ma in due giorni negli Usa sono avvenuti due drammatici attacchi che evocano un conflitto globale in atto. Caricature schizofreniche delle tensioni nell’Indo-Pacifico e nell’Est Europa, quasi a evidenziare la realtà alterata che attanaglia una parte della società americana.

Eugenio Palazzini