Roma, 12 apr – Scena a dir poco scioccante in Tunisia. Un calciatore di 35 anni, Nizar Aissaoui, si è dato fuoco davanti a una stazione di polizia dopo essere stato accusato di terrorismo. Il terribile episodio è avvenuto per l’esattezza due giorni fa ad Haffouz, nel governatorato di Kairouan, nella Tunisia centrale. Stando a quanto riportato dal quotidiano locale Kapitalis, il 35enne calciatore era stato accusato dalle autorità coinvolgimento in un atto terroristico. Pare invece che l’uomo avesse sporto denuncia contro un commerciante di frutta che vendeva banane a 10 dinari al chilo, prezzo ritenuto “gonfiato” ovvero pari al doppio rispetto a quello fissato dal ministero del Commercio. Il calciatore aveva poi avuto una lite con il commerciante. In questura non avrebbero creduto alla sua versione.

Il calciatore che si è dato fuoco in Tunisia

Nizar Aissaoui, attaccante del Gafsa, dopo essersi dato fuoco è stato trasportato all’ospedale di Kairouan, prima di essere trasferito al Centro traumi e gravi ustioni di Ben Arous con un’autoambulanza speciale. Il tremendo atto è stato documentato dal calciatore stesso, con una diretta video pubblicata sulla sua pagina Facebook in cui afferma di essere vittima di un’ingiustizia e per questo di essere determinato a darsi fuoco.

“Volevo attirare l’attenzione della polizia sulla violazione di un commerciante, che vendeva banane per dieci dinari al chilogrammo. Ma sono stato punito, mi hanno accusato di terrorismo e mi hanno coinvolto in un caso con cui non avevo niente a che fare”, dice il calciatore tunisino nel video, mentre alcune persone, tra cui i suoi familiari, provano a dissuaderlo dal compiere il folle gesto. Aissaoui ha militato in diverse squadre di calcio tunisine: Union Sportif de Monastir, El Gaouefel di Gafsa, Jeridet Tozeur e l’Espoir Sportif di Haffouz.

Alessandro Della Guglia