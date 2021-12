Roma, 30 dic – Di follie, in questi due anni di Covid, ne abbiamo viste a bizzeffe. Le immagini che arrivano dalla Cina sono però tra le più impressionanti, perché mostrano bene la stortura di un sistema sin troppo lodato dai paladini delle chiusure di casa nostra. Parliamo della gogna pubblica riservata ai cittadini che hanno violato il lockdown, ripristinata in Cina come deterrente utile ad attuare la cosiddetta politica “zero casi Covid”.

Così a Jingxi, città della provincia di Guangxi, alcune persone sono state costrette a sfilare in pubblico. Accusate di non aver rispettato le misure anti Covid e di aver fatto entrare illegalmente persone all’interno del Paese. Nel video, diventato virale sui social, si vedono gli accusati in questione sfilare in strada vestite con tute anti contaminazione, mentre mostrano cartelli con il proprio nome e la proprio foto. Immagini a dir poco scioccanti, con la Bbc che parla di “parata della vergogna” avvenuta il 28 dicembre.

In China lockdown rule breakers are paraded on the streets with placards.

This public bullying/shaming and causes trauma.

This reminds me of game of thrones,being walked naked in public. And publicly shamed.

This is what the world becomes when you comply to tyrannical leaders. pic.twitter.com/XglY0cLZTe

