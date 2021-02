Roma, 4 feb – In Cina una nota del ministero dell’Istruzione cinese ha suscitato scalpore: ha stabilito che i giovani cinesi sono troppo femminili. Il messaggio è stato criticato come sessista da molti utenti online, ma per molti altri la colpa è in parte delle celebrità maschili.

Cina, Xi Jinping preoccupato per i giovani “femminili”

Per un po’ il governo cinese ha espresso viva preoccupazione riguardo ai modelli maschili più popolari del Paese, perché non sono più figure atletiche e forti come ad esempio gli “eroi dell’esercito”. Anche il presidente Xi Jinping, noto appassionato di calcio, ha cercato a lungo di usare le migliori star dello sport come simbolo. Insomma, in breve, i giovani hanno modelli troppo “femminili”.

Prevenire la “femminilizzazione” dei giovani

Così la scorsa settimana, il ministero dell’Istruzione della Cina è corso ai ripari contro i giovani troppo “femminili” e ha emesso un avviso con un titolo che non ha lasciato dubbi sul suo obiettivo finale. La proposta per prevenire la femminilizzazione degli adolescenti maschi ha invitato le scuole a riformare completamente la loro offerta di educazione fisica e rafforzare il reclutamento di insegnanti. Il testo consiglia di reclutare atleti in pensione e persone provenienti da ambienti sportivi per “sviluppare virilmente” particolari sport come il calcio con l’obiettivo di “coltivare la mascolinità degli studenti”.

Giovani cinesi “timidi” per colpa delle madri

Lo scorso maggio un delegato del massimo organo consultivo cinese, Si Zefu, ha affermato che molti dei giovani maschi cinesi sono diventati “femminili, deboli, timidi e umilianti”. “C’è stata una tendenza tra i giovani maschi cinesi verso la “femminilizzazione” – ha affermato, cosa che “metterebbe inevitabilmente in pericolo la sopravvivenza e lo sviluppo della nazione cinese” se non fosse “gestita efficacemente”. Si Zefu ha detto che l’ambiente familiare è in parte da incolpare, con la maggior parte dei ragazzi cinesi allevati dalle loro madri o nonne. Ha anche osservato che il crescente fascino di alcune celebrità maschili ha fatto sì che molti bambini “non volessero più essere” eroi dell’esercito”. A quanto pare, alla Cina delle teorie sul gender non frega niente, i maschi devono essere maschili, altro che nuovi giovani “femminili” …

