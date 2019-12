Bruxelles, 4 dic – Se il buongiorno si vede dal mattino, ci aspettano cinque anni non facili. L’immagine plastica che arriva da Bruxelles, con alcuni commissari europei che entusiasticamente si mettono a cantare Bella Ciao per celebrare l’insediamento della nuova commissione Von der Leyen, parla chiaro. Il video che sta circolando sui social in realtà riguarda solo i membri della commissione appartenenti all’Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici (S&D), il gruppo politico della sinistra in seno all’Europarlamento.

Timmermans capo ultrà

Nel video si riconosce l’olandese Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo della Commissione. E’ lui l’uomo corpulento e barbuto al centro della “foto” che lancia il coro. A ruota seguono tutti gli altri, tra cui un esitante Paolo Gentiloni tutto spostato sulla sinistra, che in un primo momento non sembra aderire proprio entusiasticamente, per poi prodursi in un timido battimani accompagnando il coretto.

Nel video oltre a Gentiloni e Timmermans, si riconoscono i commissari Maros Sefcovic, il lussemburghese Nicolas Schmit, la portoghese Elisa Ferreira e la finlandese Jutta Urpilainen. L’insediamento ufficiale della Commissione guidata da Ursula Von der Leyen è avvenuto in concomitanza con la cerimonia per la celebrazione dei dieci anni del Trattato di Lisbona.

Bruxelles: commissari europei cantano "Bella Ciao". Il nostro stupore è dovuto alla palese presa di parte di queste persone, protagonisti delle massime istituzioni europee. Publiée par GeopoliticalCenter sur Mercredi 4 décembre 2019

Davide Romano