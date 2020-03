Roma, 19 mar – Dire che Donald Trump ha preso sottogamba la rapida diffusione del coronavirus è scontato e in fin dei conti troppo generoso. Il presidente degli Stati Uniti ha inizialmente sminuito la portata dell’epidemia, poi trasformatasi in pandemia, tra spiritosaggine, accuse di fake news a chi a suo avviso gonfiava troppo i numeri e certezze di svolte positive. Il cambio di rotta del tycoon si è verificato negli ultimi giorni, perché di fronte all’evidenza è arduo tentare di sviare o sminuire.

Il boom di casi negli Usa

Adesso però il virus si sta diffondendo drammaticamente anche in Nord America e gli Usa oggi hanno registrato dati che iniziano a far tremare i cittadini statunitensi. Stando infatti ai numeri forniti dai Centri di controllo e prevenzione delle malattie, i casi attestati di persone contagiate sono oltre 10mila e i morti 152. Un bilancio piuttosto pesante, soprattutto in termini di rapidità di diffusione del virus che è letteralmente dilagato rispetto a tre giorni fa, quando in tutti gli Stati Uniti si contavano 3.700 casi e 65 vittime. New York e Los Angeles avevano già deciso di chiudere cinema, bar, ristoranti e teatri per contenere i contagi ma con tutta evidenza adesso è probabile che le misure restrittive vengano inasprite in tutti gli States.

Non a caso il Dipartimento di Stato sta per invitare i cittadini americani che si trovano all’estero a far ritorno immediatamente in patria, predisponendo un travel advice di livello 4. Si tratta del più grave previsto e come spiegato da Politico, verrà chiesto ai cittadini americani che decideranno di rimanere all’estero anziché rientrare negli Stati Uniti, di prepararsi a restare all’interno delle proprie abitazioni nelle nazioni nelle quali si trovano attualmente. Sempre in base a quanto riportato dal quotidiano statunitense, il travel advice sconsiglierà anche tutti i viaggi fuori dagli Stati Uniti.

Eugenio Palazzini