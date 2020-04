Roma, 17 apr – Gli 007 americani avvertirono Israele di una possibile epidemia di coronavirus in Cina già a novembre scorso? E’ quanto riportato oggi da La Stampa, che cita la tv israeliana Channel 12, secondo cui l’intelligence Usa aveva notato l’emergere di una malattia sospetta a Wuhan a metà novembre e aveva fatto immediatamente rapporto alla Casa Bianca nonché ai principali alleati Nato degli Stati Uniti e a Israele. Gli agenti statutitensi avevano messo in conto anche la possibilità di una pandemia causata da quel virus e in Israele vennero informati i vertici dell’esercito.

Imbarazzo israeliano

Secondo l’emittente televisiva di Tel Aviv, gli ufficiali israeliani discussero a quel punto dell’eventuale diffusione del nuovo coronavirus in Medio Oriente e soprattutto dell’impatto che avrebbe potuto avere in Israele. Gli stessi ufficiali girarono il rapporto al ministro della Salute, il quale però non si attivò in alcun modo. Non a caso Israele ha preso le prime misure contro la diffusione del virus soltanto lo scorso 30 gennaio, decidendo di bloccare tutti i voli provenienti dalla Cina. Al momento non ci sono conferme su quanto rivelato dalla tv Channel 12, ma si tratta in ogni caso di affermazioni che rischiano di mettere seriamente in imbarazzo Benjamin Netanyahu, già in difficoltà nel trovare una maggioranza in Parlamento.

L’Italia è stata avvertita?

In generale però forti discussioni a riguardo potrebbero scatenarsi anche negli Stati Uniti, visto che gli 007 Usa avvisarono anche la Casa Bianca. La stessa intelligence americana che adesso sta indagando sulla possibilità che il coronavirus abbia avuto origine in un laboratorio di Wuhan. Un’ipotesi al vaglio degli agenti che è stata segnalata, come riportato ieri su questo giornale, dalla Cnn. Visto poi che stando a quanto riferito da Channel 12 l’intelligence Usa non avvertì soltanto Israele ma anche “i principali alleati Nato”, viene da chiedersi: l’Italia è stata avvertita?

Eugenio Palazzini