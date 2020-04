Washington, 8 apr – La settimana scorsa il dottor Mike Ryan, direttore esecutivo dell’Oms, ha annunciato che in risposa al veloce diffondersi del virus, le autorità potrebbero essere autorizzate a entrare dentro casa delle famiglie e a portare via i contagiati.

Ryan (Oms): “Prelevare e isolare i malati”

Lo riferisce il canale Fox News, che riporta un intervento dello stesso Ryan: “A causa del lockdown, nella maggior parte dei Paesi, la trasmissione del virus ora avviene in casa” dichiara il rappresentante dell’Oms. “Il contagio avviene in famiglia. In un certo senso, il contagio è stato tolto dalle strade e messo a forza nelle famiglie. Adesso dobbiamo andare da questa famiglie e rimuovere fisicamente chi potrebbe essere ammalato, per isolarlo in maniera sicura e dignitosa”. Anche il commentatore di Fox News appare sconcertato dalle dichiarazioni di Ryan: “Quindi, in pratica, ci stanno minacciando di venire a prendere i nostri figli anche se “in maniera sicura e dignitosa”“, dice il conduttore.

L’ira di Trump verso l’Oms

In sovraimpressione, per tutto il corso del servizio, Fox News manda foto del quarto emendamento della costituzione americana, quello ciò che tutela i cittadini Usa da “perquisizioni, arresti e confische irragionevoli”. Non da ultimo, Fox manda in onda una citazione di Benjamin Franklin, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti d’America: “Coloro che sacrificano la libertà per una temporanea sicurezza non meritano né la libertà né la sicurezza”. Come è noto, Fox News è un’emittente molto vicina alla Casa Bianca e proprio ieri il presidente Usa Donald Trump ha accusato l’Oms di essere stata “filocinese” nella gestione dell’emergenza da coronavirus, minacciando l’organizzazione di tagliare i fondi che provengono dal governo.

Ilaria Paoletti