Pechino, 28 feb – Un cane in Cina è risultato positivo al coronavirus, ma questo invece di mandare in allarme gli amanti dei pelosi a quattro zampe ha allarmato chi ancor oggi mangia la carne di cane. E pare che in Cina siano molte persone.

Il cane contagiato

Il cane in questione, riferisce il Corriere della Sera, “non è contagiato, non ha i sintomi della malattia, ma ci sarebbero stati dei riscontri su alcuni campioni prelevati dalle cavità nasali e dalla bocca”. La sua padrona risulta essere stata contagiata dal coronavirus ed è ricoverata. Ora il cane è tenuto in quarantena e verranno effettuati altri test su di lui.

Shenzhen corre ai ripari

Nel frattempo la città sub-provinciale di Shenzhen (la quarta più popolosa del Paese con 13 milioni di abitanti) si appresta a introdurre il divieto tassativo di consumo di carne di cane poiché sarebbe «una pratica comune nelle nazioni sviluppate e di una forma moderna di civilizzazione riconosciuta a livello universale». Shenzhen gode di maggiori autonomie dal punto di vista legislativo rispetto governo centrale. La proposta di legge farebbe sì che cani e gatti vengano riconosciuti come animali da compagnia e ciò impedirebbe l’uccisione a scopo alimentare. Indica poi le specie autorizzate per il consumo umano. Peter Li, esperto della Humane Society International, ha dichiarato alla Reuters: “Anche se il commercio di carne di cane e gatto a Shenzhen è piccolo rispetto al resto della provincia, si tratta di una città molto più grande di Wuhan e questo potrebbe spingere davvero a un effetto domino coinvolgendo altre municipalità”.

Ilaria Paoletti