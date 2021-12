Cosa sta succedendo al confine tra Russia e Ucraina?

Roma, 4 dic – Il Pentagono degli Stati Uniti e il ministero della Difesa britannico hanno prestato la loro voce al crescente coro di avvertimenti di un’imminente invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo. Nel frattempo, più di 93mila soldati di Mosca si stanno radunando non lontano dal confine.

Di solito inclini a sottolineare che la minaccia del suo vicino non è un fenomeno nuovo, i servizi di sicurezza ucraini – il Consiglio di sicurezza e difesa, Rnbo e l’intelligence militare, Gur, in prima linea – stanno ora mostrando un insolito grado di allarmismo, in gran parte supportato dagli avvertimenti di alto profilo provenienti da Washington. Mosca nega fermamente qualsiasi pianificazione per un’operazione militare e sta guardando le agitazioni alleate con un occhio sospetto.

Un’escalation che dura da tempo

All’inizio di novembre vi sono state segnalazioni dal Washington Post di un nuovo rafforzamento delle posizioni russe vicino al confine nord-occidentale. In un contesto di crescente tensione a est, questi rapporti sono stati inizialmente negati dall’intelligence militare ucraina prima di essere finalmente confermati pochi giorni dopo. Con l’aumento delle tensioni, Oleksiy Reznikov, il nuovo ministro della Difesa nominato il 4 novembre, e Oleksiy Danilov, capo della Rnbo, hanno entrambi fatto ripetute richieste pubbliche di sostegno all’occidente.

Volodymyr Zelensky, che aveva fatto un passo indietro dai media nazionali, si è consultato ampiamente prima di tenere un lungo evento stampa il 26 novembre. Il presidente ucraino è arrivato a menzionare registrazioni che suggeriscono che potrebbero essere in corso i preparativi per un colpo di Stato a Kiev. Pianificato ovviamente dalla Russia e in cui l’oligarca Rinat Akhmetov – apertamente ai ferri corti con Zelensky per diversi mesi – sarebbe in qualche modo coinvolto.

Attraverso il capo del Gur (il servizio di intelligence militare), Kirilo Boudanov, che loda il continuo e trasparente scambio di informazioni con gli alleati occidentali, Washington, Londra e Kiev stanno inviando un coro di avvertimenti su un potenziale dispiegamento di truppe. Il quale avverrebbe alla fine di gennaio o all’inizio di febbraio. Diverse fonti di intelligence hanno persino previsto che l’operazione potrebbe iniziare durante le vacanze di fine anno. Un momento più tranquillo in Europa occidentale e quindi un’opportunità per ridurre l’efficacia di contromisure.

La Russia attaccherà davvero?

Gli scenari più allarmanti immaginano un attacco russo su tre fronti: con il sostegno bielorusso nel Nord, una ripresa delle ostilità ad alta intensità in oriente e il rinforzo marittimo nel sud, su Odessa e Mariupol. Altri prevedono l’occupazione di una striscia lungo il Mar Nero per collegare la Crimea, il cui approvvigionamento idrico rimane questione delicata, al territorio russo.

Infine, le due parti si accusano a vicenda di provocazioni, un tema ricorrente da entrambe le parti. Gli avvertimenti – spazzati via dal Cremlino – sono talvolta accolti con scetticismo al di fuori dell’Ucraina e dei circoli Nato. Ciò non impedisce a Washington e Londra di dare il loro fermo sostegno a Kiev. Mentre Mosca si irrita per il rafforzamento militare dell’Ucraina da parte degli alleati. Il dispiegamento di attrezzature da Washington all’esercito ucraino, che è già sostenuto dal complesso militar-industriale americano, ha avuto una accelerazione. L’esempio più recente di ciò è l’invio di missili anticarro Javelin, il dispiegamento di motovedette dell’isola americana e la fornitura di istruttori militari. Londra e Ottawa non devono essere da meno e stanno prendendo in considerazione il dispiegamento di più truppe e attrezzature nel paese. Allo stesso tempo, l’Ucraina sta diventando sempre più insistente per aderire alla Nato.

Kiev ha anche mobilitato riservisti militari, nonché forze di polizia di frontiera e di guardia nazionale sostenute da droni – come parte dell’operazione Polesia – al confine con la Bielorussia.

Russia – Ucraina: una questione non solo “energetica”

La prospettiva della minaccia ha eclissato i vari problemi che hanno preso di mira l’entourage del presidente nelle ultime settimane. Tra essi i Pandora Papers e “Wagnergate”, derivanti da un’indagine di Bellingcat. Quest’ultimo sottolinea l’influenza dominante del capo dell’amministrazione presidenziale, l’ex produttore televisivo Andriy Yermak che da solo ha preso una serie di decisioni per Kiev, tra cui quella di ritardare l’operazione di arresto in questione. L’indagine Ukrpravda, pubblicata il 24 novembre, ha anche fatto luce sul fine settimana per il suo compleanno di Yermak trascorso nei Carpazi con il presidente ucraino in un momento in cui si stava preparando la crisi politico-militare in Ucraina.

Oltre a questi sconvolgimenti, i disordini dovuti alla minaccia russa hanno avuto un impatto anche sul progetto russo-tedesco Nord Stream 2. Condannato da Kiev sin dall’inizio, attorno ad esso sono state imposte nuove sanzioni statunitensi il mese scorso. Le reti energetiche di Kiev, fortemente dipendenti dalle risorse provenienti da Russia e Bielorussia, ora si basano il più possibile su altre fonti. Il gruppo Dtek ha, ad esempio, firmato un contratto con gli Stati Uniti per la consegna di circa 470mila tonnellate di carbone entro gennaio, la cui prima parte è stata consegnata il 20 novembre. Dtek importa anche carbone dalla Polonia e dal Kazakistan.

Roberto Favazzo