Roma, 10 feb – Fate largo al progresso, sono arrivati i costumi da bagno per bimbi trans. Perché la disforia di genere (cioè il disturbo che provoca persistente identificazione col sesso opposto) è l’unico malessere, a quanto pare, che non si cura ma si asseconda. Anche nei bambini, a un’età sempre più precoce.

Dal Canada costumi da bagno per bimbi trans

L’idea dei costumi da bagno è venuta a Jamie Alexander, 46 anni, padre di «Ruby», un bambino transgender di 11 anni. Secondo quanto riportato da Cnn Ruby, che vive a Toronto con la famiglia, aveva manifestato disagio indossando i tradizionali costumi pensati per l bambine, troppo stretti per i suoi genitali maschili. Gli slip mettevano in mostra il rigonfiamento e il bambino provava vergogna nel mostrarsi in pubblico. Ci ha pensato il padre Jamie a risolvere la situazione: così, a febbraio del 2020 è nato Rubies, un marchio che vende costumi da bagno e bikini per bimbi e adolescenti trans e non binari.

I bikini, per esempio, sono attillati ma cuciti in modo da non mostrare il rigonfiamento dei genitali grazie a un tessuto che comprime senza stringere, ovviando alle situazioni imbarazzanti e all’inevitabile fastidio dovuto alla compressione. «La risposta del pubblico è stata sorprendente», ha detto Ruby. «Sono così felice di sapere che tutti i bambini [trans] possono tornare a godersi le attività che amano, come il nuoto, la danza e la ginnastica».

La storia di Ruby

A 3 anni, fa sapere Cnn, Ruby amava i tacchi alti di sua madre e le storie delle principesse Disney. «Prendeva un lenzuolo e se lo avvolgeva intorno ai capelli. Faceva la principessa». I genitori di Ruby si sono quindi uniti a un gruppo istituito dal sistema scolastico pubblico di Toronto per genitori di bambini trans. Quando Ruby aveva 8 anni, ha dichiarato il padre, alcuni dei bambini appartenenti al gruppo avevano iniziato il processo di transizione. Alexander ha dato il permesso a Ruby di unirsi a loro. Come un simile percorso possa rappresentare una scelta consapevole e autonoma dei bambini, rimane un misero. Così come sia possibile che in una città vi siano così tanti ragazzini affetti da disforia di genere da dovere istituire un gruppo di aiuto.

Il sito di Rubies, fa sapere il padre, ha spedito costumi da bagno per bimbi trans in Paesi come Australia, Nuova Zelanda, Germania, Spagna e persino in Italia.









Cristina Gauri