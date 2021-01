Parigi, 18 gen – Fa discutere in Francia l’idea di far indossare ad alcuni operai di una fabbrica una specie di collare per cane che emetterà un allarme se si viola il distanziamento sociale.

Collare o badge?

Indossati al collo o legati intorno alla vita, i “badge” emetterebbero un forte suono di 85 decibel e potrebbero vibrare o illuminarsi se non si osserva la distanza di due metri. Si dice che la società svedese Essity, che produce prodotti per l’igiene e ha circa 2.500 dipendenti in Francia, stia pianificando di introdurre i gadget, presumibilmente per facilitare la ricerca dei contatti in caso di focolaio nello stabilimento.

“Garantire la sicurezza dei dipendenti”

L’azienda, che produce prodotti tra cui fazzoletti, pannolini e igienizzanti per le mani, ha difeso la proposta affermando che intendeva garantire la sicurezza dei dipendenti. Il collare non sarebbe utilizzati per individuare la posizione delle persone e e rimarrebbe inattivo nei bagni e nella mensa, almeno così dice la direzione. Il collare, per gli ispettori sanitari dell’azienda, sarebbe in grado di “avvisare i potenziali contatti in modo più rapido ed esaustivo” in caso di focolaio. Ma Christine Duguet, una delegata del sindacato CFDT, ha messo in dubbio tale affermazione dicendo che la società aveva insistito sul fatto che i dispositivi sarebbero stati anonimi e distinguibili solo da un numero di serie.

Il sindacato: “Lesivi della libertà”

Il sindacato ha rilasciato una dichiarazione descrivendo i dispositivi come “invadenti e infantili” e confrontandoli con i “collari” usati per “scoraggiare i cani dall’abbaiare”. Descrivendo i badge come un “attacco alle libertà individuali”, Duguet ha affermato che i dispositivi probabilmente “finiranno nella spazzatura o rimarranno nelle loro scatole, non ha senso“. Duguet ha aggiunto che gli aggeggi erano “ansiogeni” e ha detto che non c’erano casi noti di infezione tra i lavoratori.

I produttori del gadget: “Presto lo avranno tutti”

Secondo quanto riferito, i produttori belgi del gadget, la società Phi Data, hanno affermato che il 90 o il 95 per cento della forza lavoro avrebbe bisogno di indossare i dispositivi per essere efficaci. Phi Data pubblicizza anche un prodotto simile in cui i dipendenti avrebbero un tag elettronico che loro stessi potrebbero attivare per avvisare i loro colleghi del pericolo. Una fabbrica che potrebbe essere interessata è uno stabilimento a Chatellerault, nella regione della Nouvelle-Aquitaine, dove circa 1.200 persone sono ricoverate in ospedale con Covid-19.

Ilaria Paoletti